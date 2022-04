El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat que avui és "imprescindible" seguir estirant el "fil roig republicà" i la vigència de la República catalana. "Avui també és la millor proposta per fer avançar el país. Ho era fa 91 anys i ho continua sent ara", ha dit en el marc de l'acte de commemoració del dia de la República. El 14 d'abril del 1931 Francesc Macià va proclamar la República catalana des del balcó de l'avui Palau de la Generalitat.

Aragonès també ha posat de relleu els valors republicans. "Aquesta il·lusió de llibertat nacional i creure que tot és possible és el que ens ha d'inspirar avui", ha afirmat tot instant a "beure de l'esperit" del 14 d'abril d'avui fa 91 anys. Segons el president, el d'aquest dijous no és només un acte de record i homenatge, sinó que també vol que serveixi per "refermar el compromís republicà de la societat catalana". En aquest sentit, ha fet una crida a "tornar a posar en valor la justícia, la llibertat i la fraternitat com a pilars per construir un futur de benestar i prosperitat".

I és que, segons ha dit el president, el 14 d'abril també ha de servir per reivindicar la República catalana com un projecte per a la "Catalunya sencera" i una proposta que "l'únic que busca és millorar la vida de la gent". El president de la Generalitat s'ha referit a la proclamació de la República catalana com un "acte de sobirania immens i grandiós fruit de la voluntat popular". I ha recordat que es va produir fruit del "compromís democràtic" expressat a les eleccions del 12 d'abril que es van presentar com un plebiscit sobre la monarquia.



Segons ha apuntat, el resultat de les eleccions "no va ser per causalitat" sinó fruit de "grans consensos" i de l'enfrontament contra la dictadura, l'autoritarisme i la repressió de Primo de Rivera. "Després del desbordament democràtic a les eleccions, es va fer inevitable la proclamació de la república", ha resumit Aragonès. El president de la Generalitat ha acabat la seva intervenció animant a seguir construint el futur "en clau republicana" i amb una proclama que es cridava als carrers ara fa 91 anys: "Visca Catalana, visca la República i visca la llibertat".

Per la seva banda, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha destacat que els consensos i la unitat són "imprescindibles" per avançar, tal com va demostrar la proclamació de la República. "Una unitat que s'espera de nosaltres com fa 91 anys. Unitat per tirar endavant l'agenda del dia a dia i l'agenda que ha de posar Catalunya al món com un país lliure, independent i fraternal", ha afegit.



Durant l'acte institucional s'ha escoltat un fragment del discurs del president Macià proclamant la República. I el director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro, ha destacat que el 14 d'abril del 1931 és "un dels dies políticament més feliços del segle XX" i ha posat en valor "l'esperança compartida" que va suposar aquella efemèride.