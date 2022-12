Menys d'un 5% dels barcelonins viu segons la regla 3-30-300 d'espais verds que beneficia la salut mental

Menys d'un 5% dels barcelonins viuen segons la regla 3-30-300 d'espais verds, és a dir, poden veure almenys tres arbres des de casa seva, tenen un 30% de cobertura vegetal al seu barri i viuen a 300 metres o menys d'un parc o espai verd. Així ho recull un estudi publicat a Environmental Research i basat en una mostra de 3.145 persones entre 15 i 97 anys residents a Barcelona el 2016.

L'estudi, impulsat per ISGlobal, conclou que viure segons aquesta regla 3-30-300 té efectes beneficiosos per a la salut mental i s'associa a menys consum de medicaments i menys visites al psicòleg. Tanmateix, també constata que només un 4,7% de la població enquestada complia amb aquesta regla. Segons Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal i primer autor de l'estudi, això evidencia que hi ha pocs espais verds a la ciutat.

L'investigador reivindica que hi ha una "necessitat urgent" de proporcionar més espais verds a la ciutadania. "Potser hem de desenterrar l'asfalt i plantar més arbres, cosa que no només millorarà la salut, sinó que també reduirà els efectes de l'illa de calor i contribuirà a capturar CO2", assenyala Nieuwenhuijsen. "Qualsevol iniciativa que porti a una ciutat més verda suposarà un pas endavant, l'important és que necessitem més i més ràpid reverdiment", afegeix.

De la mostra de població enquestada, participants en l'Enquesta de Salut de Barcelona 2016 escollits de manera aleatòria, el 62,1% tenia un espai verd important en un radi de 300 metres, prop del 43% tenien almenys tres arbres en un radi de 15 metres de casa seva i el 8,7% vivia en una zona amb suficient verdor, segons un comunicat d'ISGlobal que informa dels resultats de l'estudi. Per contra, el 22% no tenia cap d'aquests elements.

L'estat de salut mental es va avaluar amb el Qüestionari de Salut General de 12 ítems (GHQ-12). El 18% dels participants declarava tenir una mala salut mental i el 8,3% declarava haver visitat un psicòleg o psicòloga a l'últim any. A més, el 9,4% declarava haver pres tranquil·litzants o sedants i el 8,1% haver pres antidepressius els últims dos dies.