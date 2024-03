Més de 170 dones del món cultural a Catalunya es reuneixen a la jornada Parlen les dones

Les dones cada vegada tenen més presència al panorama cultural de Catalunya també ocupant llocs de lideratge, però encara queda molt camí per recórrer. Amb l’objectiu d’abordar el paper de les dones en la gestió cultural, s’ha celebrat la tercera edició de la trobada Parlen les dones, que organitza el Departament de Cultura. La cita va aplegar més de 170 dones referents del món cultural el passat 22 de març a l’Esfèric de Montjuïc, a Barcelona. Va ser una jornada de reflexió, però sobretot per compartir i fer xarxa.



De fet, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va subratllar "volem continuar fent xarxa, perquè quan estem juntes som imparables". Durant la seva intervenció en la jornada, Garriga va recordar que Parlen les dones va començar l’any 2022, en un moment en què moltes dones van arribar a liderar equipaments importants del país. En aquell moment "era necessari crear un espai de visibilització i reconeixement del paper de les dones en el món de la cultura". En aquesta tercera edició "volem fer un pas més i reconèixer què fem les dones de la cultura, parlar de projectes concrets", va afegir.



Projectes innovadors impulsats per dones

Per primer cop, la jornada Parlen les dones ha tingut un espai reservat per a la presentació de projectes innovadors impulsats per dones d’arreu de Catalunya. I s’hi van presentar una desena de projectes culturals amb mirada pròpia:



• Verònica Casas Vila: ‘Tomorrowland presents The Great Library of Tomorrow’ - Xtended Reality Music Hub (Barcelona)

• Pepa Subirats Rosiñol: Centre de Desenvolupament Rural i Museu de la Pauma (Mas de Barberans)

• Alena Moragas Tarragó: ‘Env(b)elleix a Riells i Viabrea’ - Biblioteca Pompeu Fabra (Riells i Viabrea)

• Núria Martorell Mirabet: ‘Cicle EnCantados’ - Associació Encantades (Barcelona)

• Abigail Ballester Ariño: ‘Espai Marbi’ - TTP - Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (Lleida)

• Nàhia Gironès, Adriana Bisbe i Aina Fontdecaba: ‘Festival VibeZ’ - YouzTalent (Barcelona)

• Irene Herbera Ballús: ‘Gatzara’ - Associació Regeneress en col·laboració amb La Sendera (Manresa)

• Sira Abenoza: ‘Festival Clàssics’ - La Casa dels Clàssics (Barcelona)

• Clara Saperas i Llobet: ‘Lectures en ruta’ i ‘Tramoia Cultura’ (Cardedeu)

• Nerea Campo Corral: ‘Espai A Cobert’ i ‘Festival Ex Abrupto’ (Moià)



La trobada va servir per donar visibilitat i valor a la tasca de les dones en aquest sector, i també per fer atenció a la manera en com expliquem el paper que hi juguen.



La jornada va comptar amb diferents taules rodones. — Departament de Cultura

Trajectòries vitals i periodisme cultural

El lideratge femení i els drets culturals van centrar les dues primeres edicions. Aquesta tercera trobada ha donat espai a dones amb grans trajectòries vitals i professionals, que han obert camins, com és el cas de la Xesca Llabrés Grau, que ha parlat de la seva trajectòria com a cap de regidoria al Gran Teatre del Liceu durant 35 anys. Xesca Llabrés va explicar que a la seva arribada al Liceu eren 60 tècnics, 100% homes, i com ho va fer per guanyar-se el respecte i la confiança de l’equip i fer que tot funcioni en el món de l’òpera.



Per la seva banda, Helena Mora Gutiérrez, presidenta de la Fundació Victoria de los Ángeles, i Alícia Torra de Larrocha, presidenta de l’Associació Alicia de Larrocha, van parlar de la seva feina per preservar el llegat de dues dones molt potents i avançades per a la seva època en el món de la música clàssica, Alicia de Larrocha i Victoria de los Ángeles. Finalment, la ballarina i coreògrafa Montse Colomé i Pujol, pionera per integrar la dansa dins el teixit cultural, va comentar les dificultats que encara existeixen en aquest sector.



La jornada també va comptar una taula rodona amb reconegudes professionals del periodisme cultural. Diverses periodistes de referència de Catalunya, com Carolina Rosich, Maria Cusó, Violeta Gumà, Anna Zaera i Anna Sàez, van debatre sobre les dinàmiques dels mitjans de comunicació en la difusió dels temes culturals.



Totes van coincidir que les notícies de cultura sempre s’han de lluitar molt més i reivindiquen la importància de la presència de dones periodistes al capdavant de seccions de cultura o liderant equips, per transformar les temàtiques i les mirades, i aconseguir més paritat.



Les dones i la cultura

Coincidint amb aquesta jornada, el Departament de Cultura va fer públiques les dades de l’últim estudi ‘Les dones i la cultura’. El document posa en relleu que les línies de subvenció que incorporen criteris de valoració de gènere han crescut a Cultura un 12,4% l’any 2023 respecte de l’any anterior. De fet, s’ha passat de 27 línies d’ajudes d’un total de 231 concedides el 2022, a 77 línies de 320 repartides.



Així mateix, i segons el mateix informe, tots els projectes subvencionats de difusió i promoció de les galeries d’art van ser liderats exclusivament o majoritàriament per dones, seguit dels projectes audiovisuals i de desenvolupament empresarial. L’informe també apunta que el 69% de les beques del Departament de Cultura el 2023 van ser atorgades a dones, el que representa un increment de 49,2 punts percentuals respecte al 2022.