Més de 600 grups escolars confinats a Catalunya a causa del coronavirus

El nombre de grups escolars de Catalunya confinats per un positiu de Covid-19 s'eleva ja a 602, 141 més que els declarats dimarts, quan eren 461, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació. En total, als centres educatius s'han detectat fins ara 1.123 casos positius, dels quals 970 entre l'alumnat, 147 entre docents i personal administratiu, i sis entre el personal extern. Pel que fa als confinats, n'hi ha un total de 10.594, 9.628 entre els alumnes, 837 entre docents i personal administratiu, i 129 entre el personal extern. La conselleria ha posat en marxa un nou portal web on informarà diàriament de la situació que no inclou la dada del número de centres afectats, que fa 24 hores eren 348.



Segons les dades del portal, es mantenen dos centres educatius tancats del total de 5.136. Això representa el 0,04% del total. Es tracta de la llar d'infants Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, totes dues a Barcelona.

Puja el risc de rebrot fins als 194 punts

En paral·lel, les dades relatives a la pandèmia a Catalunya marquen un agreujament de la crisi sanitària. I és que per cinquè dia consecutiu pugen tant el risc de rebrot com la velocitat de transmissió de l'epidèmia. En concret, el risc de rebrot es manté suma set punts més respecte a les dades de dimarts, arribant als 194,25, quan fa uns dies estava per sota dels 150 La velocitat de contagi (Rt) també creix lleugerament fins a 1,16, tres centèsimes més. Dies enrere s'havia situat per sota de l'1, el nivell que indica que l'epidèmia està sota control perquè significa que cada positiu contagia menys d'una persona. En les últimes 24 hores s'han declarat 600 nous casos confirmats per PCR de Covid-19, i ha elevat la xifra total als 132.327, el que suposa 221 positius menys que els informats diumenge.



La xifra de casos amb totes les proves és de 156.327 (800 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.266 persones per coronavirus a Catalunya, 16 més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 18 persones i ara són 790, dels quals 151 estan a l'UCI, 16 més que fa 24 hores.