Més d'un centenar de 'riders' protesten contra Glovo en considerar que la nova app augmenta la seva precarietat

Més d'un centenar de riders s'han concentrat aquest dilluns davant la seu de Glovo, situada al barri del Poblenou de Barcelona, en contra del nou model que ha posat en marxa després de l'entrada en vigor de la llei rider. Ara, l'aplicació permet a cada repartidor escollir un multiplicador –que va de 0,7 a 1,3- sobre el preu de cada comanda, una fórmula que, segons defensen fonts de la companyia consultades per l'ACN, fa que cada rider estableixi la seva pròpia tarifa. Els repartidors, però, asseguren que la plataforma dona preferència a aquells que escullen un multiplicador més baix -i per tant un preu menor- i acusen la companyia de voler generar divisions. "La situació és crítica i els treballadors viuen al límit", denuncien.

"El que fa Glovo és canalitzar el descontentament de la plantilla cap a altres bandes", assegura la secretària de noves realitats del treball i economia social de CCOO de Catalunya, Carmen Juares, present a la concentració d'aquest dilluns. Segons Juares, el nou model de Glovo obliga els repartidors a escollir el multiplicador més baix perquè, en cas contrari, no els arriben comandes. Per altra banda, recorda que bona part dels riders continuen sent autònoms malgrat l'entrada en vigor de la nova llei. "Això fa que hi hagi gent amb zero ingressos que estiguin pagant la quota d'autònoms", lamenta.

Des de Glovo, en canvi, asseguren que les seves dades no mostren "un ús preferent" pels multiplicadors més baixos, i afegeix que la caiguda de comandes que pateixen alguns repartidors es deu a una reducció de la demanda per part dels usuaris en temporada d'estiu. En aquest sentit, la companyia preveu que els volums de l'aplicació tornin a recuperar-se progressivament a partir de l'última setmana d'agost. A més, confien que la nova aplicació –que es va posar en marxa la setmana passada- ofereixi als repartidors "la millor experiència possible" i confien que l'operativa es consolidarà "en els pròxims dies".

La manifestació d'aquest dilluns ha arrencat a les dotze del migdia a Plaça Catalunya i ha arribat fins a les oficines de Glovo, al barri del Poblenou de Barcelona, vora les 13.00 h. Allà s'han pogut sentir crits en contra l'empresa i el seu conseller delegat, Oscar Pierre, mentre seguien arribant repartidors. La concentració d'aquest dilluns se suma a les que s'han celebrat durant els últims dies a Barcelona, alguna contra la pròpia llei rider i d'altres contra les principals plataformes d'enviaments a domicili.