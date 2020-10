Més majoria independentista però sense superar el 50% dels vots en unes eleccions del 14F que guanyaria ERC, segons el CEO

Els republicans, amb 35-36 diputats, superarien JxCat per 4, segons el darrer sondeig publicat aquest divendres pel Centre d'Estudis d'Opinió. El resultat està en la línia del darrer treball demoscòpic publicat per 'Públic' i elaborat per Key Data. El 'sí' a la independència (45,5%) retalla distàncies i es queda a menys d'un punt del 'no' (46,3%).