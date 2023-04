Més renovables i menys dependència: les demandes de la Xarxa per la sobirania energètica per a les municipals

La Xarxa per la Sobirania Energètica (Xse) ha presentat aquest dijous Impulsem la sobirania energètica des dels municipis, un document de propostes en matèria d'energia de cara a les eleccions municipals de maig de 2023. Es tracta d'un text que pretén donar eines als municipis "per una major independència energètica" i facilitar la construcció "d'alternatives justes i democràtiques".

"El proper cicle electoral del 2023-2027 serà clau per determinar quin tipus de transició energètica es durà a terme, qui en serà el beneficiari i si permetrà abordar la crisi energètica", consideren des de l'entitat. Per això, proposa diverses accions i propostes als partits per a les eleccions del 28 de maig.

Les 11 accions de la proposta s'han actualitzat (respecte de l'edició de 2019) al context de crisi i transició energètica actual, amb paradigmes i perspectives vigents, més enllà de la instal·lació de renovables, segons diuen. La Xse ha reclamat que s'aposti per projectes de generació d'escala mitjana, per simplificar els tràmits administratius, per incentivar la generació renovable local amb bonificacions fiscals i per posar en marxa un servei d'assessorament en drets energètics.

L'entitat ha reiterat que les iniciatives de sobirania energètica poden reduir la pobresa energètica i la dependència de grans empreses com Endesa i Iberdrola. A Catalunya, controlen el 76% de la potència instal·lada, mentre que el control de les xarxes de distribució està en mans, quasi exclusivament, d'Endesa, qui controla el 94% del sector, segons han recordat.

Incentivar la participació ciutadana

D'altra banda, també aposta per incentivar la participació ciutadania, i escoltar la veu del territori sobre els projectes eòlics o solars i dels membres de les cooperatives energètiques sobre com s'han d'utilitzar els beneficis. Proposa als municipis incloure una partida per a pressupostos participatius generals mitjançant el procés ordinari i destinar una partida pressupostària específica a projectes energètics d'àmbit local.

Segons l'entitat, els municipis tenen a la seva mà obrir els processos per al canvi del subministrament elèctric públic, "amb empreses i cooperatives socials, verdes i democràtiques". Reclama, tanmateix, plans de formació, cultura i apoderament en l'energia, tot garantint que arriben als col·lectius més afectats per la transició energètica.

Un altre punt que defensa el document és la necessitat d'aplicar íntegrament la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit d'habitatge i de pobresa energètica. Sosté que va marcar un "abans i un després" en la lluita contra els talls de subministrament.

En matèria de deutes, demana als consistoris que treballin per assolir la implementació completa del conveni entre la Generalitat de Catalunya i Endesa. I també per aconseguir la signatura de convenis amb altres comercialitzadores.

A més, defensa garantir el dret als subministraments en les ocupacions en precari. Per això, insta als municipis a tramitar l'informe d'urgència social que justifica la instal·lació dels comptadors i garantir vies de finançament que permetin la tramitació del butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques (BRIE) a les llars potencialment beneficiàries.