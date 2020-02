Més tensió al Govern: Torra vol convocar ja la comissió bilateral i ERC prioritza arrencar la taula de diàleg

L’anunci del final de la legislatura catalana, ni que sigui en diferit, provocarà que en els propers mesos les topades entre els dos socis, JxCat i ERC, vagin a més i transcendeixin clarament a la llum pública. Un nou exemple s’ha viscut aquest divendres. L’endemà de reunir-se amb Pedro Sánchez, Quim Torra ha demanat al conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, que no esperi per convocar la comissió bilateral Estat – Generalitat i ho faci "el més aviat possible". A Bosch li correspon enguany la presidència de l’organisme, que és rotatòria, de manera que té la potestat de convocar-lo quan ho cregui necessari.



Les paraules de Torra han estat una rèplica a les del conseller d’Exteriors, que ha remarcat que la prioritat és iniciar primer la taula de diàleg entre governs. "Després podrem parlar de tot, però ara la urgència i la necessitat d'aquest país és abordar el conflicte", ha dit Bosch en declaracions als mitjans. Per al conseller, un cop hagi arrencat la taula, ja s’abordaran altres qüestions, que corresponen a la comissió bilateral.

Precisament durant la reunió d’ahir entre Torra i Sánchez, el principal acord va ser pactar que la taula de diàleg arrencaria aquest mateix mes i, almenys en la primera trobada, estaria encapçalada pels dos presidents. A més a més, Sánchez també va plantejar que durant el febrer es reactivi la comissió bilateral, on podrien abordar-se part de les 44 propostes que va entregar corresponents a la seva "Agenda per al Retrobament". Torra, però, va assegurar que ni tan sols havien tingut temps d’abordar el contingut del document, perquè la prioritat era afrontar el conflicte polític.



Avui, però, després de les paraules de Bosch, Torra ha emès un comunicat en què reclama al conseller convocar la comissió bilateral per "tractar els incompliments, greuges i dèficits històrics de l'Estat cap a Catalunya". En un tuit posterior, el president ha recalcat que la taula de diàleg ha de servir per abordar el conflicte polític i que no s’ha de barrejar amb els afers que es tractaran a la comissió bilateral, però que en qualsevol cas "tot s’ha d’activar".

En paral·lel, el president del Govern s’ha reunit amb diversos batlles de la Catalunya Nord, en un acte en què ha assegurat que en qualsevol reunió que mantingui amb el Govern espanyol defensarà el "dret dels catalans a decidir lliurament el seu futur". "Nosaltres no serem els qui deixarem l’autodeterminació per a més endavant; és ara i aquí", ha reblat. Més enllà d’insistir també en la necessitat de l’amnistia, ha recalcat que cal mantenir la "força de la unitat independentista", per assolir aquests objectius "sense paralitzar-nos per la repressió ni doblegar-nos per la repressió i amb el respecte absolut a la voluntat dels catalans".