La Mesa del Parlament ratifica la suspensió de Laura Borràs

No hi ha hagut sorpresa i la Mesa del Parlament ha ratificat la suspensió de Laura Borràs com a presidenta en no admetre a tràmit la petició de reconsideració de Junts. Tampoc el nou document en què el partit inclou la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU com a argument. Segons la majoria de la Mesa -que integren ERC, PSC i CUP-, l'aplicació directa de l'article 25.4 del reglament a Borràs no pot ser objecte de reconsideració.

Per escenificar una àmplia majoria, la Mesa ha escoltat la Junta de Portaveus, on també hi ha representants dels comuns, Cs, PPC i Vox. Així doncs, es manté la decisió del 28 de juliol d'apartar Borràs de les seves funcions després de l'obertura de judici oral per presumpta corrupció arran del fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Just abans que comencés la reunió de la Mesa, Junts ha entrat a registre un nou document per afegir com a argument la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha conclòs que l'Estat espanyol va "violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull en suspendre'ls de diputats del Parlament abans de ser jutjats per l'1-O.

Borràs no es mou i no pensa dimitir

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha refermat que Laura Borràs no pensa dimitir com a presidenta del Parlament i ha defenst que es "rectifiqui" el reglament de la cambra argumentant que no va en la línia de la resolució de les Nacions Unides. Turull ha recordat que ell va ser pare del famós article del reglament que ERC, PSC i la CUP han aplicat per suspendre Borràs, però segons ell es va pactar el 25.4 pels casos concrets de corrupció i no per una situació com la que afecta Borràs. La també presidenta de Junts, però, està encausada per diversos delictes de presumpta corrupció.

El secretari general de Junts ha admès que la situació d'interinitat a la presidència del Parlament "no és bona" però ha defensat que no l'ha provocada Junts. "És una situació trista, ens tirem trets al peu", ha lamentat. Paral·lelament, des de fa setmanes En Comú Podem i el PSC reclamen que es resolgui la situació d'interinitat de la Mesa del Parlament i, per tant, que se substitueixi Borràs. Ho ha tornat a fer aquest dimecres la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat a ERC i Junts que abans del debat de Política General, que es farà l'última setmana de setembre, hi hagi una nova presidència "amb plenes funcions".