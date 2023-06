El metro de Barcelona bat rècords amb 36,6 milions de passatgers a l'abril

Rècord històric al metro de Barcelona. Durant el mes d'abril va transportar 36,6 milions de viatgers, un 20,5% més que el mateix període de l'any passat, quan va registrar 30,3 milions de passatgers. Són dades provisionals de l'Estadística de Transport de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es tracta del millor registre en un mes d'abril des que l'INE recull les dades del transport barceloní per excel·lència, és a dir, des del 2012. Les dades reflecteixen la recuperació total de l'ús del metro després de la pandèmia de la Covid-19.

Per la seva banda, els usuaris d'autobús a la capital catalana també van augmentar respecte de l'abril del 2022, un 8,8%, fins a 16,5 milions de viatgers. En aquest cas, però, la xifra encara es va situar un 13% per sota dels 18,9 milions de viatgers del 2019,

Puja l'ús del transport públic a l'Estat

A tot Catalunya l'autobús va transportar 23,3 milions de viatgers, un 10,5% més que fa un any, però menys que el 2019. A l'Estat, més de 414,4 milions de passatgers van fer servir el transport públic durant l'abril, un 17,1% més que fa un any. La xifra va fregar pràcticament els registres prepandèmia, ja que tan sols es va quedar un 1% per sota dels 418,4 milions de viatgers del 2019.