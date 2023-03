La T-16 en format T-mobilitat s'estén a totes les corones de l'ATM de Barcelona

La T-mobilitat es comença a estendre amb el nou format de la T-16 -el títol per a nens i joves d'entre 4 i 16 anys- entre les famílies residents a les corones 2, 3, 4, 5 i 6 de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona. Fins ara, només s'havia fet el traspàs de formats a l'entorn de la zona 1, que és la més densa i on ja hi ha més de 230.000 targetes en funcionament.

Ara, amb el sistema T-mobilitat ja desplegat al 100%, les famílies de la resta de corones, que representen unes 100.000 targetes, començaran a rebre de manera progressiva al llarg d'aquest mes el nou format sense fer cap gestió.

Actualment, el Centre d'atenció i informació de la T-Mobilitat està acabant de fer les gestions perquè les famílies que encara no la tenen la rebin el més aviat possible. De totes maneres, el nou sistema i les targetes convencionals conviuran durant diversos mesos i els viatgers les podran seguir utilitzant sense problema fins que rebin el nou format.

La T-Jove s'amplia fins als 30 anys

Aquest mes, la T-Jove s'ampliarà fins als 30 anys, concretament a partir del 15 de març. Un mes després, el 15 d'abril, l'ampliació es farà extensiva a la resta de Catalunya. Fins ara, els joves que es beneficiaven de la T-Jove tenien menys de 24 anys.

Aquest títol trimestral tindrà un preu únic per a totes les zones i es podrà adquirir només a través de la T-mobilitat, per tant, ja no serà de cartró. Amb la bonificació del 50% de l'Estat espanyol, el títol costarà 40 euros, almenys fins la primera meitat del 2023. Sense el descompte el preu serà de 80 euros.