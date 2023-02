La T-Jove s'ampliarà fins als 30 anys a partir del 15 de març

La T-Jove s'ampliarà fins als 30 anys definitivament a partir del 15 de març a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i un mes després, el 15 d'abril, l'ampliació es farà extensiva a la resta de Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, en una entrevista a Els Matins de TV3. És una de les mesures que contemplaven els pressupostos de la Generalitat del 2023, que s'aprovaran en les pròximes setmanes.

Fernàndez també ha detallat que aquest títol trimestral tindrà un preu únic per a totes les zones i que es podrà adquirir només a través de la T-mobilitat, per tant, ja no serà de cartró. Amb la bonificació del 50% de l'Estat espanyol, el títol costarà 40 euros, almenys fins la primera meitat del 2023. Sense el descompte el preu serà de 80 euros

Equilibri territorial

Fins ara, els joves que es beneficiaven de la targeta trimestral tenien menys de 24 anys. Pel conseller, mesures com les del T-Jove, inclosa en l'acord de pressupostos amb els comuns, es "notarà en el dia a dia" del transport públic de Barcelona, però també a la resta d'ATM de Catalunya, ja que a partir del 15 d'abril també s'instaurarà a Girona, Lleida i Tarragona. "Això és treballar per l'equilibri territorial", ha defensat.

Preguntat sobre l'ampliació de capacitat de l'aeroport del Prat, un dels acords signats amb el PSC per tirar endavant amb els pressuposts, el conseller ha passat de puntetes sobre la proposta presentada la setmana passada des del sector privat per fer una pista sobre el mar. "Tenim un marc marcat que és quins impacte tenen [les propostes]", ha continuat Fernández. "No depèn dels meus gustos, depèn de la solvència de les diferents propostes i la comparativa entre elles", ha afegit.