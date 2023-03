Milers de persones clamen contra les violències masclistes des del centre de Barcelona aquest 8M

Milers de persones han participat aquest dimecres de la manifestació feminista a Barcelona convocada per l'Assemblea del 8-M sota el lema "Les dones movem el món, ara l'aturarem!". Coincidint amb la vaga feminista pel Dia de les Dones, la marxa ha arrencat a la plaça de la Universitat de Barcelona pocs minuts abans de les 18:30 h i ha iniciat un recorregut per diversos carrers del centre de la capital catalana fins al Passeig Lluís Companys.

Amb un ambient festiu a la capçalera de la mobilització, desenes de dones han cantat consignes i han mostrat pancartes per reclamar la fi de les violències masclistes i la igualtat. També han carregat contra el sistema "cishetero patriarcal, racista i classista".

La consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha avisat que és "urgent" tombar el patriarcat. En un contacte amb la premsa en el marc de la mobilització del 8-M, aquest dimecres a plaça Universitat, també ha assegurat que la transformació feminista "no és cap utopia".

Així mateix, la consellera ha reclamat "més consciència feminista" de les injustícies existents, i ha afegit que una societat més lliure, justa i equitativa "és possible". La titular de Feminismes i Igualtat ha remarcat la importància que les institucions han de tenir el "ferm compromís" amb recursos suficients perquè les lleis d'igualtat no semblin "recomanacions".



Les reaccions dels partits

La portaveu adjunta d'ERC, Raquel Sans, ha demanat posar el focus en el suport a les víctimes de violència masclista, i no en la rebaixa de condemnes dels agressors sexuals. Sans ha apuntat que s'obvia massa que un 90% de les agressions no es denuncien, per la por de la víctima a no ser creguda, la revictimització, i pels "calvaris judicials" que ha de suportar. "Hem de posar aquí les polítiques públiques", ha reclamat Sans.

Una delegació del PSC, encapçalada pel primer secretari, Salvador Illa, ha participat en la mobilització. Des de l'oposició catalana, la viceprimera secretària d'Organització, Lluïsa Moret, ha reivindicat que el compromís socialista no s'entén sense la lluita feminista "tant des de la lògica institucional com orgànica". Moret ha fet una crida a lluitar per a defensar els drets de les dones i contra la violència masclista.

La capçalera de la manifestació feminista del 8-M a Barcelona en l'inici de la marxa. — Guillem Roset / ACN

També en declaracions als mitjans, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha reivindicat la igualtat. Considera que, a hores d'ara, és un indicador de qualitat democràtica.

Per la seva part, la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, creu que la manifestació del 8-M és "la millor resposta a l'extrema dreta, que vol tornar enrere". Des de la mobilització a Barcelona, la líder dels comuns ha celebrat "totes les conquestes" del feminisme els darrers anys i ha demanat "ser conscients del camí a recórrer per aconseguir més drets i llibertats".

Finalment, la candidata de la CUP a Barcelona Adriana Llena ha afirmat que cal "més feminisme" per aturar "l'onada reaccionària", però també per "anar més enllà". Així, ha reclamat un feminisme "transformador, que vagi més enllà de mesures superficials".

La llei del 'només sí és sí'

La portaveu adjunta d'ERC, Raquel Sans, ha lamentat en les seves declaracions que el PSOE s'alineés dimarts amb PP i Vox per "frenar els avenços" de la lluita feminista. Ho ha dit en referència en la tramitació de la reforma de la llei coneguda com del 'només sí és sí'.

"Sembla que el 'només sí és sí' s'hagi convertit en un 'només jo soc feminista' o 'només jo tinc la raó'. Ho ha dit la presidenta de Junts, Laura Borràs, sobre la polèmica al voltant de la reforma. La norma, a parer seu, ha generat un "efecte contrari" al que el mateix text pretenia.