Milers d'estudiants es manifesten arreu del territori contra un sistema que "perpetua les violències masclistes"

Després d'un matí "accidentat" per l'atropellament de diverses manifestants durant la mobilització feminista a l'avinguda Diagonal i Meridiana, la jornada reivindicativa ha continuat amb diferents manifestacions d'estudiants arreu del territori. A Barcelona, entre 3.000 i 4.000 universitàries i alumnes de secundària han recorregut el centre de la ciutat sota els lemes Els carrers seran feministes, No a la privatització o Si ens toquen a una, ens toquen a totes.

La protesta, que ha reivindicat un model educatiu "autènticament" feminista, ha estat organitzada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i també per altres col·lectius com el Sindicat d'Estudiants Lliures i Combatives de Catalunya. Feminisme és lluita ha estat el lema la pancarta que obria la protesta, amb un to positiu i reivindicatiu.

La protesta s'ha dirigit cap a plaça Catalunya fins a Urquinaona, on una part dels manifestants s'han apropat al Consorci d'Educació de Barcelona, per enfilar tots finalment camí a la plaça Sant Jaume, on ha acabat la manifestació. Marta Daviu, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, ha explicat que les estudiants de classe treballadora han sortit avui als carrers perquè estan "fartes d'aquest sistema que perpetua les violències" contra les dones.

Daviu ha assegurat que les aules "no són segures" i ha posat sobre la taula que "l'únic" model per esdevenir una societat feminista passa per la coeducació i un sistema intrínsecament públic. També ha assenyalat que "el bany lila de les institucions dels darrers dies no ajuda a la lluita feminista". La portaveu ha destacat que la mobilització del 8-M demostra que les feministes segueixen organitzades.

Manifestacions arreu del territori

A Lleida també s'ha fet una manifestació convocada pel SEPC que ha sortit des del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida i ha acabat a la Facultat de Lletres. Aquesta ha aplegat desenes d'estudiants. A Girona no s'ha fet manifestació d'estudiants, tot i que s'han trobat per preparar pancartes per a la manifestació unitària de la tarda.

A Tarragona també hi ha hagut manifestació pel 8M aquest migdia, però no només era d'estudiants, ja que era la convocatòria general, que enguany s'ha avançat. El lema era Unim-nos per una vida digna, juntes ho podrem tot i l'ha convocada la plataforma 8M Camp de Tarragona. En total, ha reunit més de 2.000 persones.

La marxa ha arrencat des de la Imperial Tarraco i ha arribat a la plaça de la Font, on els manifestants han entrat a l'ajuntament. Al llarg del recorregut s'han sentit proclames en contra de les violències masclistes. Per primera vegada, la plataforma ha fet la convocatòria al migdia per fer visible que és una "vaga general feminista" i s'han desvinculat de la mobilització de la tarda.

A les Terres de l'Ebre, les dones també han sortit al carrer. Els sindicats majoritaris -CCOO, UGT i USOC- han aplegat aquest matí una seixantena de persones a la plaça d'Espanya de Tortosa, just davant de l'Ajuntament, per alçar la seva veu contra les discriminacions, les barreres persistents i a favor de la igualtat efectiva.