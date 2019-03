Milers de persones clamen "No passaran!" davant l’auge de l’extrema dreta

A dos quarts de sis, mitja hora més tard del previst, se sentia un crit unànime de "no passaran" al Passeig de Gràcia amb Rosselló. Era el tret de sortida de la manifestació contra l'extrema dreta a Barcelona i, especialment contra Vox, el partit liderat per Santiago Abascal. Iolanda Maurici i David Karvala, portaveus de la plataforma organitzadora -Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR)-, han demanat unitat contra l'auge de l'extrema dreta i han estat contundents amb el partit d’Abascal: "Volem derrotar VOX com vam derrotar Plataforma per Catalunya, per això cal que es facin fora tots els diputats d’extrema dreta dels parlaments".



Banderes del col·lectiu LGTBI, banderes republicanes i estelades amb llaços grocs han acompanyat els cartells d'"Stop Racisme" i els crits de "No sobren migrants, sobren racistes" o “fora feixistes dels nostres barris" durant tot el recorregut. El tancament dels Centres d'internament per a persones estrangeres (CIE) i la derogació de la llei d'estrangeria han estat dues de les reclamacions més aplaudides al llarg de la manifestació. La mobilització ha comptat amb l'adhesió 200 entitats, organitzacions i partits com ERC, la CUP o Barcelona en Comú. També s'hi han sumat sindicats com la CCOO o la CGT i entitats com l'ANC i Òmnium Cultural. I, segons els càlculs de la Guàrdia Urbana, ha reunit unes 3.500 persones.

Natàlia Sánchez, diputada de la CUP, ha criticat la “sobrerepresentació que els mitjans donen a partits d’extrema dreta com Vox”. També ha fet referència a les declaracions de Jaume Collboni, el candidat a l’alcaldia pel PSC de Barcelona, en què ha comparat Vox amb la CUP, dient que els dos partits coincideixen en radicalitat i "venen a rebentar el sistema democràtic". "Aquesta comparació és vergonyant perquè compara aquells que volen reprimir els drets de les persones [Vox] amb la CUP, que vol precisament que es reconeguin plenament els drets a les dones, les persones migrades i les persones LGTBI", ha dit la diputada. Sánchez ha conclòs: “els diem a Abascal i a Vox que els antifeixistes serem el seu pitjor malson”.

Panoràmica de la manifestació contra l'extrema dreta. CÈLIA MUNS

Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, també ha fet referència a les paraules de Collboni: "que el Partit Socialista compari VOX i la CUP ens preocupa perquè significa que estan banalitzant el feixisme". Pisarello també ha mostrat el seu rebuig a Manuel Valls, candidat a l’alcaldia de Barcelona per Ciutadans, i ha assegurat que “Vox contamina el PP i Ciutadans amb la seva ideologia”.

Per la seva banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani (ERC), ha assegurat que des del Govern es rebutja qualsevol tipus de discriminació i que "hi ha forces que legitimen les discriminacions i com a govern no els donarem mai suport. Volem deixar clar que no donem cap espai a les formacions xenòfobes, masclistes o homòfobes".



Durant més d’una hora els manifestants han cridat consignes com "cap persona és il·legal" o "Santiago Abascal, criminal" fins arribar a la Gran Via, on dues membres de l’organització Ex-Mena [formada per antics menors estrangers no acompanyats] han llegit el manifest de l’acte. En un dels moments més emotius de la manifestació, la cantant Rosa Sánchez ha entonat la cançó Què volen aquesta gent?, de Maria del Mar Bonet, a la qual s’hi ha afegit les veus de gran part dels assistents.