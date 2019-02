Milers de persones es manifesten a Sant Sebastià en solidaritat amb els dirigents independentistes jutjats 

Diversos milers de persones s'han manifestat aquest migdia a Sant Sebastià, convocades per la plataforma ciutadana Gure esku Dago, en solidaritat amb els líders independentistes catalans que des de dimarts passat són jutjats al Tribunal Suprem, i per reclamar "solució, democràcia i llibertat".



La marxa ha partit passades les dotze del migdia de la plaça de Catalunya de la capital guipuscoana i ha estat encapçalada per una pancarta amb el lema "Konponbidea, democràcia, llibertat" (solució, democràcia, llibertat), que portaven persones "referents" de diversos àmbits, entre les que es trobaven el catedràtic de la UPV-EHU Pedro Ibarra, la professora i exdirigent d'EH Bildu Laura Mintegi, o l'exdiputada d'Amaiur Maite Aristegi, entre d'altres.

Una àmplia representació d'EH Bildu s'ha sumat a la marxa. Entre els dirigents que hi han assistit s'hi trobaven els parlamentaris Maddalen Iriarte, Pello Urizar, Jasone Agirre i Nerea Kortajarena, la diputada al Congrés Marian Beitialarrangoitia, i el candidat a diputat general de Guipúscoa, Juan Karlos Izagirre. També hi era el secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, mentre que la representació del PNB ha estat encapçalada per la portaveu jeltzale a les Juntes Generals de Guipúscoa, Maria Eugenia Arrizabalaga, i el diputat al Congrés Joseba Agirretxea.



Els participants en la manifestació han portat paraigües, peces de roba i llaços grocs, i han recorregut en silenci, a excepció d'alguns aplaudiments i crits en català reclamant llibertat, diversos carrers cèntrics de Sant Sebastià, fins a acabar al Boulevard amb un acte polític.

"Judici a la democràcia"

Abans de l'inici de la marxa, el portaveu de Gure esku Dago, Anjel Oiarbide, ha afirmat que el judici contra els líders catalans "mai hauria d'haver començat". Segons ha afirmat, "el que s'està jutjant no són 12 sobiranistes catalans, ni tampoc els 2,4 milions de persones que van participar en el referèndum de l'1 d'octubre en aquelles condicions". "El que s'està jutjant són les aspiracions democràtiques i legítimes del poble català, així com també les aspiracions legítimes i democràtiques del poble basc", ha destacat. També ha insistit que "s'estan jutjant els drets bàsics i fonamentals de la ciutadania de l'Estat espanyol ".



Per això, ha assenyalat que Gure esku Dago ha sortit aquest diumenge al carrer per reivindicar que "votar no és delicte, el dret a decidir i d'autodeterminació no és un delicte en una democràcia consolidada", alhora que ha reiterat que "el que s'ha assegut a la cadira dels acusats a Madrid no són 12 sobiranistes, sinó la democràcia en si". "És el moment de sortir al carrer, no únicament per donar senyals de solidaritat cap al poble català, sinó per treballar conjuntament en favor de la democràcia", ha conclòs.

Per la seva banda, la portaveu del PNB a les Juntes de Guipúscoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha assegurat que per a la formació "aquest és un judici contra la pròpia democràcia" perquè, d'una banda, "estem veient com atempten contínuament contra els drets i les llibertats més bàsiques" i, per una altra, perquè "donar veu i vot al poble mai pot ser considerat delicte, això és democràcia".



Segons la seva opinió, "si la democràcia espanyola fos homologable, haurien de deixar sense validesa avui mateix el judici i, per tant, els presos polítics [haurien de sortir] al carrer". Arrizabalaga ha assenyalat que, "com a abertzales bascos, no hauríem de veure el que estan fent a Catalunya com una cosa que ens és aliena" perquè "demà ho podran fer igualment contra Euskadi". Per això, ha reivindicat "no només els drets individuals dels ciutadans, inclosos els presos polítics catalans, sinó també els drets col·lectius que ens corresponen com a nació, tant a Catalunya com a Euskadi".

"Involució democràtica"

Així mateix, la portaveu parlamentària d'EH Bildu Maddalen Iriarte ha agraït a Gure esku Dago la convocatòria d'aquesta marxa perquè, segons la seva opinió, "en aquest moment polític històric és imprescindible cridar a la ciutadania perquè es manifesti a favor de la democràcia". "Vivim un moment d'involució democràtica per part de l'Estat espanyol que posa en perill les consecucions polítiques, socials i econòmiques que aquest país ha aconseguit durant moltes dècades", ha destacat Iriarte, qui s'ha mostrat convençuda que "és el moment de sortir al carrer ".



Al seu entendre, "és el moment de treballar a les institucions, de la sinergia, de treballar en comú entre els que creiem en aquest país i de donar passos endavant per no perdre el que tenim i, per obtenir noves maneres de relacionar-nos amb l'Estat espanyol, és imprescindible fer-ho".



Finalment, la secretària general adjunta d'ELA, Amaia Muñoa, ha considerat que és "absolutament necessari mobilitzar-se i sortir al carrer per denunciar de forma contundent la falta de democràcia que hi ha a l'Estat espanyol i la repressió política que es dona contra qualsevol que pretengui superar el marc constitucional establert i el nivell d'autogovern que tenim ja sigui a Catalunya, o a Euskal Herria".