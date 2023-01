Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra la "repressió" del moviment per l'habitatge

Diversos milers de persones s'han mobilitzat aquest dissabte a la tarda pel centre de Barcelona per denunciar la repressió que pateix el moviment per l'habitatge i reclamar l'arxivament de les causes contra activistes. Sota el lema "Ens volen de genolls, ens trobaran dempeus", la protesta ha volgut assenyalar la "repressió ferotge" que el moviment entén que pateix tant per part de la Generalitat com de l'Estat.

La marxa ha arrencat a les 17h dels Jardinets de Gràcia i ha conclòs a la plaça Sant Jaume. Estava convocada per sindicats d'habitatge -també el de Llogateres-, plataformes d'afectats per la hipoteca (PAH), xarxes veïnals i altres col·lectius, com la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge.

Els manifestants han reclamat l'arxivament de totes les causes judicials contra activistes i entitats. Segons els col·lectius, en els darrers quatre anys a Catalunya s'han produït unes 50 detencions en mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge, que han derivat en unes 90 persones encausades amb penes de fins a sis anys de presó i multes que sumen 300.000 euros.

El moviment té comptabilitzats 28 casos de repressió i unes 90 persones encausades amb peticions de fins a sis anys de presó

El moviment per l'habitatge lamenta que en els últims anys hi ha hagut una "escalada repressiva" en contra d'aquest moviment i creuen que només busca "atemorir, desmobilitzar, desorganitzar i debilitar el moviment i la seva capacitat de generar conflicte i mostrar les contradiccions d'unes administracions còmplices i servils amb els poderosos".

També que entre finals del 2022 i principis del 2023 hi ha hagut alguns casos "repressius" en contra del moviment com el del Bloc Llavors del Poble Sec –un edifici que va ser ocupat el 2017 per sis famílies vulnerables–, les 9 de les Cassoles o el moviment Olzinelles Absolució a Sants. En total ha comptabilitzat 28 casos només els darrers quatre anys.

En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el membre de de la Comissió Jurídica del Congrés d'Habitatge Max Carbonell ha reclamat "que s'aturi la repressió, s'arxivin les causes, es retirin les multes i s'absolguin els acusats". Carbonell ha lamentat que els Mossos d'Esquadra són presents a "un de cada dos desnonaments". "La repressió ve tant de les eines autonòmiques com estatals", ha resumit.