Centenars de persones s'han concentrat aquest matí a la Ciutat de la Justícia en solidaritat amb el portaveu del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, i dos membres més de l'organització, l'Alpha i el Fran, que afronten un judici amb demandes de penes de tres anys de presó per a cadascun per part de la Fiscalia. Tots tres estan acusats de coaccions i amenaces per participar d'una acció a la seu d'una immobiliària, propietat del pis de dos dels encausats, que el Sindicat assegura que va ser "festiva i pacífica". L'acusació particular els demanava 21 mesos de presó pels mateixos fets, però el Ministeri Públic ha augmentat la seva demanda.



A l'acte en solidaritat amb els encausats hi han assistit el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, el jove represaliat Marcel Vivet o l'advocada del Centre Irídia Anaïs Franquesa, entre d'altres. El Sindicat denuncia l'augment de la "criminalització i la repressió que estan patint les persones organitzades", en un mes on els moviments socials han viscut la condemna a Vivet o el judici dels 13 estudiants de la campanya La Pública a Judici.

l'Alpha i el Fran van sindicar-se arran d'un cas d'assetjament immobiliari amb el seu pis de lloguer. Després de demanar que la propietat es fes càrrec de forats a les canonades, la potabilitat de l'aigua i plagues de tèrmits, la immobiliària els va anunciar que no els renovarien el lloguer, una decisió que van aconseguir fer rectificar mitjançant mobilitzacions i accions amb el Sindicat de Llogateres. Finalment, però, la mateixa empresa els ha denunciat per coaccions i amenaces, juntament amb Palomera.



El Sindicat critica que el jutge d'instrucció no va admetre a tràmit gran part dels testimonis que proposava la defensa i un vídeo del canal Betevé de les mobilitzacions judicialitzades on, segons l'organització, "es mostra el desenvolupament de la protesta o expedients judicials del cas d'assetjament": "Sembla que només dos dels testimonis han estat admesos finalment". L'organització alerta que la Fiscalia hagi apujat les demandes de penes de presó: "Intenten criminalitzar el dret a protesta que tothom coneix, i que moviment pel dret a l'habitatge porta fent anys".