Mishima tornarà a La Paloma el 22 d'abril per la segona edició de la Nit de les Roses

Mishima tornarà a La Paloma el 22 d'abril per la Nit de les Roses, un any després de la reobertura de la sala barcelonina per a la música en directe amb la primera edició de l'esdeveniment que ara repetiran els de David Carabén. La banda actuarà al costat de quatre veus destacades de la literatura catalana actual, Mireia Calafell, Pol Guasch, Blanca Llum Vidal i Jordi Puntí. Les entrades per a l'esdeveniment ja s'han posat a la venda.

L'any passat Mishima va acompanyar la lectura recitada de textos de Mònica Batet, Martí Sales, Sebastià Alzamora i Maria Sevilla. L'espectacle es va tancar amb un bis sorpresa, en què van estrenar Roses, l'adaptació del tema Flowers de Miley Cyrus.

En el segon aniversari de L'aigua clara, el darrer àlbum d'estudi de la banda, la Nit de les Roses serà també el tret de sortida d'una nova gira que, fins ara, ha anunciat aturades a l'Abadal Music Fest, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, a Avinyó (Bages el 20 de maig) i al Fresc Festival (a Sabadell l'11 de juliol).