Mobilització davant la detenció de l'activista Mohamed Said Badaoui, que s'enfronta a l'expulsió

Mobilització contra la detenció de l'activista musulmà Mohamed Said Badaoui, que estava pendent d'una ordre d'expulsió des de l'estiu sota l'acusació d'haver-se radicalitzat. Implicat en la lluita per l'habitatge i l'antiracisme a la seva ciutat, Reus, fa 30 anys que viu a Catalunya i havia denunciat que el volien deportar perquè el seu activisme "molesta". Presideix també l'Associació per la defensa dels drets de la comunitat musulmana (Adedcom). Col·lectius i institucions han denunciat la detenció i temen que l'expulsió es pugui produir en les properes hores.



Aquest dimarts hi ha diverses protestes convocades tant a Reus com a Barcelona per col·lectius antiracistes. A la capital hi ha hagut una concentració a la comissaria de la Verneda, on el van portar, i també n'hi haurà a la plaça de Sant Jaume, a les 20h. Davant l'Ajuntament de la seva ciutat també hi haurà una manifestació a les 20h.

La detenció es va produir la tarda de dimarts, juntament amb la del també activista Amarouch Azbir. Més de 1.200 entitats, acadèmics i figures polítiques van fer públic un comunicat al setembre per denunciar el procés d'expulsió obert contra Badaoui. Criticaven que l'expulsió "busca castigar a les persones que lluiten pels seus drets". Algunes de les organitzacions signants són SOS Racisme, Irídia, Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, el CIEMEN, Stop als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya (SAFI) i Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).



El Parlament ha mostrat el seu suport a Badaoui amb una declaració validada a la Junta de Portaveus amb els vots d'ERC, CUP, Junts i En Comú Podem, a proposta dels dos primers. Al text denuncien la seva detenció, asseguren que és víctima de "la repressió política i la islamofòbia de l'Estat" i creuen que el procediment ha estat "irregular". A més, critiquen que els motius al·legats són "infundats" i que se l'acusa sense proves, sinó en base a "suposicions".



Per la seva banda, la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, va criticar que havia sigut "detingut sense denúncia" i va titllar d'"arbitràries" les expulsions basades en la Llei d'Estrangeria. Verge s'hi havia reunit quan es va fer públic el cas.

En una entrevista amb Públic, Badaoui va explicar que el motiu de l'ordre d'expulsió, segons la Policia Nacional, és que està "radicalitzat" i suposa un perill per la seguretat nacional. Però tant ell i els col·lectius i institucions que li fan costat denuncien que és un cas d'islamofòbia institucional i un càstig per lluitar pels drets de la comunitat musulmana i de la societat en general. "El meu activisme els molesta, soc una persona que ha reivindicat drets, que ha exigit que es compleixi la llei amb la comunitat musulmana", afirmava. L'activista havia demanat la nacionalitat espanyola, que li va ser denegada, i arran del recurs que hi va presentar es va obrir el procés d'expulsió.

Azbir també va denunciar el seu cas públicament i va criticar que l'Estat espanyol el volia expulsar al seu parer amb arguments infundats, segons informa l'ACN. Fa 10 anys va demanar la nacionalitat espanyola però se li va denegar. El seu advocat lamentava, després de rebre l'ordre d'expulsió, que s'acusava Azbir d'haver-se "radicalitzat" sense aportar cap prova al respecte. L'associació Al-Forkan atribuïa el cas al "racisme institucional".