Montilla defensa el seu fitxatge per Enagás mentre el gruix dels partits el critiquen i alguns casos li demanen que hi renunciï

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha comparegut aquest dilluns al matí al Parlament per explicar el seu fixatge per Enagás, l'empresa de l'Ibex que controla la xarxa estatal de gas i que té el propi Govern espanyol com a màxim accionista. Montilla ha defensat la seva incorporació al consell d'administració de la companyia i ha criticat que es parli de portes giratòries quan la llei d'expresidents permet que un exalt càrrec de la Generalitat pugui fitxar per consells d'administració de grans empreses: "Les normes no són immutables i poden ser modificades quan es consideri", ha afirmat. Per contra, l'expresident ha rebut les recriminacions de la majoria de l'arc parlamentari, que més enllà de la legalitat creuen que és una pràctica "indecent". Diversos grups li han reclamat que es faci enrere en la seva decisió.



Montilla ha recordat que la llei no preveu "cap restricció" en aquest sentit i que només preveu deixar de percebre el sou i la pensió com a expresident, quelcom que afirma que ja ha sol·licitat. A més, ha apuntat que iniciatives impulsades per Podemos estableixen prohibir les portes giratòries quan faci menys de cinc anys que s'ha sortit del càrrec, i ha recordat que ell en fa 10 que no és president. Considera que la seva trajectòria pública li dona "perspectiva" en l'activitat que desenvolupa Enagás i que per això li van proposar. L'expresident ha afegit que no utilitzarà mitjans públics per a la seva activitat privada: "Els que diuen el contrari, menteixen".

Consens al Parlament contra les portes giratòries

Per contra, el diputat d'ERC José Rodríguez ha demanat a l'expresident que "renunciï permanentment a l'estatus d'expresident" mentre formi part d'Enagás: "No vol els beneficis d'expresidents, no els ha volgut exercir mai. Per això li demano que renunciï permanentment a l'estatus d'expresident". A la crítica també s'hi ha sumat la diputada de Catalunya-En Comú Podem Marta Ribas, qui ha lamentat el fixatge de Montilla per la privada: "Havia deixat la línia política molt dignament i decep que ara faci aquest pas". Ribas ha advertit que la legalitat no ho és tot en el cas de les portes giratòries: "El que fa és legal però és poc ètic".



En aquest sentit també coincideix la líder de Ciutadans, Lorena Roldán, qui ha dit que és una "vergonya" que Montilla treballi al consell administratiu d'aquesta empresa: "Pot ser que sigui legal, però estarà d'acord amb mi, que fa lleig". Roldán ha vinculat les portes giratòries a "una de les pitjors pràctiques del vell bipartidisme". El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha qualificat el fixatge de Montilla de "disbarat": "Ha fitxat per qui no havia de fitxar". Pujol ha demanat que rectifiqui i l'ha advertit de la "desafecció" que podria generar la seva posició. També ha recordat la implicació d'Enagás en el cas Castor.



Qui també ha mantingut una posició molt crítica ha estat el diputat de la CUP Carles Riera, qui li ha demanat la dimissió del consell administratiu: "Per decència, li demanem que tingui la valentia i l'honestedat de renunciar a Enagás". Riera l'ha vinculat a la "màfia del règim del 78" per utilitzar la seva influència política per entrar dins d'un consell d'administració d'una gran empresa i ha posat en dubte "l'interès general" que Montilla ha afirmat que tenia Enagás. Per altra banda, la diputada del PP Esperanza García ha sigut més suau amb Montilla i ha considerat que és "reprovable" que mantingui l'oficina d'expresidents, encara que "no incompleixi lleis". García li ha reprovat que fitxi per una empresa vinculada al cas Castor: "Quina confiança li genera a la ciutadania?".