34 antics alts càrrecs polítics seuen encara als consells de l'Ibex

La recent incorporació a Enagás dels exministres socialistes José Montilla i José Blanco situa en 34 el nombre d'antics alts càrrecs de l'Administració presents actualment en els consells de l'Ibex 35. Es tracta d'una xifra notable, però no és ni de lluny la més gran de la història: per exemple, fa només tres anys hi havia més de mig centenar, sense comptar els que no eren consellers però ocupaven posicions d'alta direcció.



Aquest descens suggereix cert retraïment de les grans empreses a l'hora de plantejar-se la contractació de polítics, a conseqüència del creixent rebuig social que desperten les anomenades portes giratòries. El cas d'Enagás és diferent perquè està controlada pel Govern, a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), tot i que només té en el seu poder el 5% del capital.

Nou dels 16 membres actuals del consell d'administració de la principal transportista de gas d'Espanya han participat en política: des del seu president, Antonio Llardén, que va ser sotssecretari d'Obres Públiques amb Felipe González, fins a l'últim fitxatge, Cristóbal José Gallegos, activista de l'Observatori Crític de l'Energia i representant de Podemos en la comissió d'experts que va assessorar el Govern de Pedro Sánchez en matèria de transició energètica.



Enagás té la plusmarca d'exministres en el seu consell, on se seuen Isabel Tocino i Ana Palacio, que ho van ser de Medi Ambient i d'Afers exteriors, respectivament, amb José María Aznar, així com José Montilla i José Blanco, que van participar en els governs de José Luis Rodríguez Zapatero, el primer com a titular de la cartera d'Indústria i el segon, de la de Foment. Montilla va ser, a més, president de la Generalitat catalana de 2006 a 2010.

Red Eléctrica, que té el mateix accionista majoritari que Enagás (la SEPI, amb un 20%), també ha donat acomodament històricament a polítics procedents de la primera línia o que alguna vegada van estar en ella. Un cas clar és el d'Arsenio Fernández de Mesa, que es va convertir en conseller poc després de deixar el càrrec de director general de la Guàrdia Civil. Beatriz Corredor, recentment nomenada presidenta, va ser ministra d'Habitatge amb Zapatero entre 2008 i 2010.



A més d'Enagás i Red Eléctrica, hi ha altres 15 empreses de l'Ibex que compten en els seus consells amb antics alts càrrecs de l'Administració. Encara que la immensa majoria van militar al PP o al PSOE, alguns van pertànyer a l'òrbita nacionalista, com Miquel Roca i Josep Andoni Duran i Lleida, tots dos de CiU, que formen part d'Endesa i ACS i d'Aena, respectivament, i l'exconseller basc d'Economia amb el PNB Pedro Luis Uriarte, que és a Técnicas Reunidas.

Precisament aquesta última empresa és la que compta amb una representació política més nodrida després d'Enagás i Red Eléctrica. Al consell de Técnicas Reunidas coexisteixen, entre altres: José Lladó i Fernández Urrutia, ministre de Transports amb Adolfo Suárez i de Comerç amb Leopoldo Calvo Sotelo; Rodolfo Martín Villa, de Relacions Sindicals amb Carlos Arias Navarro, de Governació amb Suárez i d'Administració Territorial amb Calvo Sotelo, i Javier Gómez Navarro, de Comerç i Turisme amb Felipe González.



Hi ha societats, en canvi, que han optat per prescindir de polítics en els últims anys. El cas més evident és el de Banc Santander, que el 2017 comptava en el seu consell amb Juan Villar Mir, ministre d'Hisenda amb Arias Navarro; Matías Rodríguez Inciarte, de Presidència amb Suárez; Abel Matutes, d'Afers exteriors amb Aznar, i la ja citada Isabel Tocino. Avui només queden Guillermo de la Devesa, que va ser secretari d'Estat d'Economia amb González, i Belén Romana, directora general del Tresor i presidenta de la SAREB (el banc dolent) amb Rajoy, encara que el seu perfil és fonamentalment tècnic.

Altres empreses de l'Ibex que han esborrat polítics dels seus consells des de 2017 són: Naturgy (antiga Gas Natural), que comptava amb un dels fundadors d'UPN, Xabier Añoveros Trias de Bes, i amb l'exministra de Ciència i Innovació en temps de Zapatero, Cristina Garmendia; Iberdrola, de la qual van ser consellers Ángel Acebes, ministre de l'Interior amb Aznar, i Braulio Medel, exconseller d'Economia de la Junta d'Andalusia amb el PSOE; OHL, en la qual ja no estan ni Villar Mir (pare) ni Josep Piqué, ministre d'Indústria, d'Afers exteriors i de Ciència i Tecnologia amb Aznar, i Acciona, d'on va sortir Carmen Becerril, directora general de Política Energètica, també amb Aznar.