Mor el filòsof i polític d'ERC Josep Maria Terricabras

El reconegut filòsof català i exeurodiputat d'ERC, Josep Maria Terricabras i Nogueras (Calella, 12 de juliol de 1946), ha mort avui a l'edat de 77 anys tal i com ho han comunicat els familiars.

Esquerra Republicana també ha emès un comunicat de condol i consternació: "La militància, amistats, treballadors i tota l'organització d'Esquerra Republicana expressem la més profunda tristesa per la mort del filòsof i catedràtic Josep Maria Terricabras, qui fou eurodiputat per Esquerra Republicana. L'organització republicana trasllada el més sincer condol i escalf a la família i amistats del Josep Maria. També volem expressar el nostre profund agraïment i reconeixement pel Josep Maria, compromès amb el servei públic i els valors republicans. Un home bo que va dedicar gran part de la seva vida a l'estudi i la docència de la Filosofia, però també al servei públic representant la ciutadania de Catalunya al Parlament Europeu entre 2014 i 2019".

Estava doctorat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Münster (Alemanya). Formava part de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC i era l'introductor a Catalunya del projecte Filosofia 3/18, alhora que va dirigir l'actualització del Diccionari de filosofia del filòsof barceloní José Ferrater Mora. I era catedràtic emèrit de Filosofia a la Universitat de Girona.

Políticament, va tancar la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya per la demarcació de Girona com a independent a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012. I posteriorment, va ser el candidat de la llista d'ERC a les eleccions al Parlament Europeu de 2014, que va ser la més votada a Catalunya. Al Parlament Europeu va tenir un paper destacat i va arribar a presidir el grup de l'Aliança Lliure Europea.

Les mostres de condol també han arribat des de sectors de la cultura i la universitat i d'altres espais polítics com el propi alcalde de Girona, vinculat a la CUP, Lluc Salellas, que a les xarxes socials l'ha definit, entre altres coses, com: "activista pels drets humans, independentista, savi entre els savis, amic i estimat. La pèrdua per Girona i els Països Catalans és gegant. El trobarem molt a faltar".