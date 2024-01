Mor el pilot català Carles Falcón vuit dies després de l'accident al ral·li Dakar

El motorista català Carles Falcón ha mort aquest dilluns als 45 anys, vuit dies després de l'accident que va patir a la segona etapa del ral·li Dakar, que es disputa a l'Aràbia Saudita. El pilot ha perdut la vida a causa de les ferides arran de la caiguda del diumenge dia 7, arran de la qual va haver de ser reanimat pels serveis mèdics de la prova després d'haver perdut el pols.

Els danys neurològics causats per l'aturada cardiorespiratòria que va patir amb l'accident eren "irreversibles", segons el comunicat que ha enviat el seu equip TwinTrain Racing Team. El pilot tarragoní va patir un edema cerebral i es va fracturar la vèrtebra C2 arran de la caiguda en la segona etapa, de 463 quilòmetres entre Al-Henakiyah i Al-Duwadimi. També es va fracturar cinc costelles, el canell esquerre i la clavícula.

Falcón va haver d'estar ingressat a hospital de Riad des del dilluns dia 8 a la matinada, en coma induït. No va ser fins aquest divendres quan el motorista va arribar a Catalunya, després de ser repatriat a Espanya amb un avió medicalitzat. Fins al moment de la seva mort, ha restat ingressat a l'UCI en estat crític. Falcó havia de ser operat d'urgència per la vèrtebra C2, però la intervenció es va ajornar dimecres passat pel fet que la "prioritat" era rebaixar l'edema cerebral.

"Era una persona somrient, sempre activa i que gaudia amb passió de tot el que feia, especialment les motos", ha destacat l'equip, afegint que va morir "fent alguna cosa que era el seu somni" i que "estava gaudint". Tot i ser enginyer informàtic de formació, era instructor de motos i guia de viatges amb moto "per passió", afegeix el comunicat, que demana "que es mantingui la privadesa dels actes de comiat".

Condols per la mort de Carles Falcón

El ral·li Dakar ha transmès "el seu condol més sentit" als familiars i amics del pilot català, després de conèixer la notícia "amb gran tristesa" per la família de Falcón. El Consell Superior d'Esports (CSD) també ha enviat aquest dilluns el seu "més sentit condol als familiars i amics del pilot espanyol Carles Falcón".

El director del Dakar, David Castera, ha explicat que està plorant per "un amic" i ha ressaltat la "tristesa" que sent com a organitzador del ral·li, encara que va explicar que aquest és "un esport amb risc, per descomptat", però no impedeix que "quan passa, és sempre una tristesa gran". El francès ha subratllat que segueixen "treballant molt" per a reduir la perillositat, "però el risc sempre queda".