Mor el propietari i fundador de l'administració La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel

El propietari i fundador de l'administració La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, ha mort aquest dissabte, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Conegut per ser el propietari de l'administració de loteria que més ven a l'Estat, va ser pioner en la venda de dècims per internet i va aconseguir guanyar més de 60 milions d'euros per sorteig.

Nascut el 1957, Gabriel tenia 66 anys i havia fundat l'administració de loteria el 1986. També va introduir el ràfting a la comarca del Pallars Sobirà. Amb 27 anys va deixar la banca pel món dels negocis i durant la seva trajectòria com a empresari ha rebut 32 premis. Gabriel també va explicar l'any 2002 les seves vivències al llibre El creador de La Bruixa d'Or i va desvetllar Les 13 claus de la Sort el 2008.

Amb l'esclat del Procés, Xavier Gabriel va posicionar-se clarament amb la dreta i extrema dreta espanyolista i va ser molt crític amb l'independentisme. El 2017 va traslladar la seu social de la Bruixa d'Or i de la resta dels seus negocis a Navarra i va arribar a ser nomenat ministre de Tabàrnia, el moviment d'extrema dreta liderat per Albert Boadella.