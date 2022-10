El moviment per l'habitatge reclama l'anul·lació de la fira The District, perquè aplegarà fons voltors

El moviment pel dret a l'habitatge, a través d'entitats com el Sindicat de Llogateres o Raval Rebel, ha demanat aquest dimecres a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat que anul·lin el congrés immobiliari The District perquè hi participen fons voltors. L'exemple més clar és Blackstone, actualment el major propietari immobiliari a nivell global i també de l'Estat espanyol. L'esdeveniment, que s’ha de celebrar entre els dies 19 i 21 d'aquest mes a la Fira de Barcelona, es descriu a la seva web com una trobada amb més de 200 empreses i 7.000 professionals del sector.

Les entitats consideren que cedir les instal·lacions de la Fira és "sèr complice" d'especuladors

En una roda de premsa davant de la Fira, les entitats consideren que cedir les instal·lacions de l'espai és "ser còmplice" d'especuladors que encareixen els preus de l'habitatge i desnonen famílies, i han amenaçat amb boicotejar l'esdeveniment: "Si no ho cancel·len ells, ho farem nosaltres". En aquest sentit, han anunciat que portaran a terme una "jornada de lluita" el dia 19, quan es preveu l'inici del certamen immobiliari. No s'han detallat les accions, si bé han explicat que la mobilització arrencarà a les 9h a l'Hotel Catalonia de la plaça Espanya de Barcelona.

En un comunicat, la trentena d'entitats impulsores de la protesta contra The District denuncien que en l'actual context marcat per la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu col·lectiu, "els principals promotors de la misèria de la majoria de la població, es reuniran a Barcelona a seguir elaborant estratègies per explotar el territori i els recursos, especular i aprofundir en els processos d’empobriment i expulsió social".



A banda de Blackstone, al saló també hi participaran companyies com Anticipa, Neinor Homes, Servihabitat, Apollo Global Management, Azora o Merlin Properties. Les organitzacions en defensa del dret de l'habitatge denuncien que el certamen hagi anunciat que té la intenció de "reposicionar de nou la ciutat comtal com un territori Real Estate Friendly per als inversors". I consideren que "això es fa amb la complicitat d’institucions que, malgrat la destrucció causada per les economies especulatives a tots els nivells, no només mantenen aquest model sinó que es presten a les seves necessitats estratègiques, per les quals aquest esdeveniment és clau, com mostra el moment i el lloc on es durà a terme".

"Empreses i fons que destrueixen barris"

Per això reclamen l'anul·lació de The District i avisen que fan responsable a les administracions i partits representats als òrgans de govern de la Fira de Barcelona -la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i de l'Hospitalet- "de la seva celebració i de les conseqüències que l'activitat de lobby i pressió d’aquest esdeveniment farà sobre els representants públics". "L'única tendència que esperem és que desapareguin del mapa aquestes empreses i fons d'inversió que dominen el món i destrueixen barris, terres i persones a tot el món per l'afany del diner i d'acumular més i més capital", conclou el moviment pel dret a l'habitatge.



Entre d'altres, donen suport al comunicat i exigeixen l'anul·lació de l'esdeveniment Ecologistes en Acció, Xtinción Rebelión, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, l'Ateneu la Base, el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, la PAH Barcelona, Resistim el Gòtic, la CUP Barcelona, Elite Taxi, la CGT Catalunya, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Anticapitalistes i diversos sindicats d'habitatge de barri.