El MUHBA es redefineix com a Museu de la Ciutadania: set seus reformades i un nou centre

Canvi d'etapa al Museu d'Història de Barcelona (MUHBA). El centre celebra 80 anys aquest 2023 reconvertint-se en Museu de la Ciutadania, "un canvi substancial tant conceptual com organitzatiu del museu". El museu inaugurarà espais nous i reformats com a gran novetat d'una programació que també presentarà recerques que renoven la historiografia de Barcelona i la posarà en marxa fórmules de gestió compartida amb la ciutadania.

En concret, s'inauguraran vuit seus del MUHBA que han estat reformades o ampliades a diferents nivells, així com les seves museografies. Destaquen els casos de MUHBA Padellàs, que es convertirà en la nova Casa de la història de Barcelona. I especialment el nou MUHBA Bon Pastor, a l'Eix patrimonial i museístic del Besòs, que es configura com el museu de l'habitatge de la ciutat i un dels pocs d'Europa.

El museu preveu també un seguit d'exposicions estratègiques per repensar la ciutat, coinicidint amb el seu vuitanta aniversari. Exposicions com les referides a l'aigua i el medi ambient, a l'habitatge i els barris, a l'ampli món del treball, a la mobilitat. A Padellàs, s'inauguren les exposicions Barcelona Flashback, una síntesi històrica i Domènech i Montaner urbanista, en el marc de l'Any Domènech.

El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí, ha defensat avui una nova manera d'explicar la història de Barcelona. Ha remarcat que no es tracta de fer subseus per fer més activitats, sinó que cada subseu expliqui una Barcelona des del món popular i de la gent que l'ha viscut.

Mapa de seus del MUHBA. — Ajuntament de Barcelona

El Museu de la Ciutadania no representa un canvi de nom del centre, sinó que és una forma de definir el MUHBA. Ho ha destacat avui el director del museu, Joan Roca.

Set reformes i un nou centre

Pel que fa a les reformes, ampliacions i noves seus, el MUHBA Padellàs es convertirà en un meeting point. L'objectiu és explicar la història de la ciutat analitzar el present i imaginant el futur.

El nucli articulador del museu, compta amb l'exposició de síntesi Barcelona flashback, una síntesi urbana. A la planta baixa hi haurà el museu àgora, ideat com un espai públic obert d'informació sobre la ciutat per propiciar noves maneres de conèixer-la, i el museu escola. A les plantes primera i segona l'exposició de síntesi interrogativa sobre la ciutat. A la planta superior hi haurà el Centre de Recerca, Documentació i Debat.

El nou espai museístic serà el MUHBA Bon Pastor, i ha estat creat en col·laboració amb els veïns del Bon Pastor i també de Baró de Viver, mostra el repte de l'habitatge a Barcelona al segle XX i la seva evolució a través de l'espai restituït de quatre cases barates d'un dels primers polígons de la ciutat. L'exposició Allotjar les majories. Barcelona, 1860-2010 mostra com l'habitatge ha estat un repte constant a la ciutat contemporània.

Entre la resta dels espais renovats hi ha el MUHBA Barcino, MUHBA Palau Major, MUHBA Santa Caterina, MUHBA Fabra i Coats, MUHBA Casa de l'aigua, MUHBA Turó de la Rovira i el MUHBA Centre de col·leccions.

Publicacions i els Premis EMYA 2023

El MUHBA presenta al llarg de l'any un programa complet de renovació historiogràfica. Ho farà amb un Atles històric de la ciutat i més de 15 publicacions de noves recerques sobre els temes clau de la història de Barcelona, els que contribueixen a fer reflexionar sobre el temps present.

Al maig, entre els dies 3 i 6, el MUHBA serà l'amfitrió dels Premis EMYA 2023 (European Museum Forum i Consell d'Europa). Es tracta d'uns guardons considerats sovint com els "Nobel" dels museus, i que comptarà amb l'assistència de més de trenta delegacions europees. El MUHBA compleix així el paper "d'ambaixador urbà" prop de l'ICOM i d'altres metròpolis.