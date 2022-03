Multitudinari clam contra el patriarcat en la primera manifestació postCovid del 8-M 

Algunes desenes de milers de persones -entre 15.000 segons la Guàrdia Urbana i 60.000 segons l'organització- han participat aquest 8 de març a les diverses manifestacions realitzades a Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Dona, convocades per les diverses organitzacions feministes sota el paraigua de l'Assemblea 8M. La més multitudinària, celebrada en un gran ambient festiu però amb un clar to reivindicatiu, s'ha celebrat al centre de Barcelona a partir de les sis de la tarda, però també hi ha hagut mobilitzacions a Tarragona, Lleida i Girona i altres ciutats més petites com Mataró, Igualada, Tortosa, la Seu d'Urgell o Tremp, entre d'altres.

Manifestants a la protesta del 8 de març a Barcelona. — Martí Rodríguez / ACN

La bona situació pandèmica ha permès recuperar les manifestacions del Dia Internacional de la Dona recuperant el moviment després de la concentració estàtica de l'any passat a causa de la Covid que va limitar la participació. El lema de la manifestació, que responia a una convocatòria feminista unitària, ha estat "Contra les precarietats, les fronteres i les violències: Les feministes som aquí" i a la capital catalana ha estat multitudinària, una hora després de l'inici encara quedava gent a el punt d'origen per començar a marxar.

Tot i una meteorologia poc plàcida, la pluja ha anat donant treva per a què els milers de persones concentrades a la plaça Universitat de Barcelona hagin pogut manifestar-se pel centre de la capital catalana. Les participants han corejat eslògans feministes, contra el patriarcat i rebutjant la violència masclista. Entre les pancartes n'hi havia algunes amb lemes com "Manolo fes-te tu el sopar", "Mama avui no vaig sola", alguna de més explícita com "fins al cony de ser explotades", "Prou d'agressions contra les dones" o "Ens volem vives ".

Però també s'han vist mostres de rebuig a la invasió russa d'Ucraïna i en solidaritat amb les persones refugiades i les ucraïneses amb pancartes que deien: "Ni guerres que ens destrueixin ni pau que ens oprimeixi". "Les guerres mai no són la solució a res, les feministes som antimilitaristes", comentava una de les organitzadores de l'acte.

Capçalera de la manifestació feminista del 8 de març a Barcelona. — Martí Rodríguez / ACN

Al final de la manifestació, a l'Arc de Triomf, s'ha instal·lat un escenari on l'actriu i la presentadora Adriana Fuertes ha conduït l'acte en què s'ha llegit el manifest d'aquest 8M a Catalunya. El manifest de l'Assemblea 8-M ha reclamat la "despenalització total de l'avortament", posar fi a la violència obstètrica, mesures en relació a l'emergència en l'habitatge, a més de justícia social i climàtica. També s'ha criticat que, una vegada més, la crisi provocada per la pandèmia hagi augmentat les desigualtats de gènere impactant especialment sobre les dones. Una pancarta ho deixava clar: "Les pandèmies no han acabat, ens queda el patriarcat". I s'ha posat un èmfasi especial a denunciar la situació de les migrants, exigint la regularització de totes les persones.

A la mobilització hi ha hagut una destacada participació política dels principals partits polítics i del Govern amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al capdavant, però tots ells en un discret segon pla. Avui el protagonisme de la manifestació ha estat per a les dones i especialment per a les activistes feministes.

La manifestació d'aquesta tarda ha estat precedida per una altra matinal protagonitzada per les estudiants catalanes que també han sortit al carrer per reivindicar els drets de les joves a la igualtat, la seguretat i a què la condició de dona no hipotequi o dificulti el futur de les joves. Multitud d'actes paral·lels a les manifestacions han completat durant tot el dia i per tot el país un 8-M intens a Catalunya.