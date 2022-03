Ofensiva del Govern contra les firmes de roba que imposen determinats estereotips estètics femenins

El Govern ha iniciat una investigació per determinar si una cadena multinacional de moda incompleix la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació en oferir només talles XS i S a les seves botigues. El procediment, obert per Igualtat i Feminismes, busca aclarir la possible discriminació per aparença física en què pot incórrer l'empresa, ja que exclou les persones que fan servir talles mitjanes o grans. L'actuació, iniciada arran d'una denúncia, s'emmarca en el Pla d'acció per combatre la pressió estètica, aprovat aquest dimarts com a acord de Govern. La conselleria que lidera Tània Verge considera que els fets denunciats poden vulnerar la llei, que preveu una multa de fins a 40.000 euros per vendre productes que fomentin "estereotips discriminatoris".

Les actuacions contra la multinacional s'han iniciat a partir de la recepció d'una denúncia a través del formulari en línia que ofereix el Departament al seu web. La persona que va posar els fets en coneixement del departament d'Igualtat i Feminismes va relatar que la roba d'aquesta botiga són peces que només es poden posar "dones amb complexió de nenes", detallant aquesta complexió com la "d'un cos prepúber i premenstrual", tot i que no és una botiga destinada a públic femení infantil.



També s’afegeix que la roba que s’hi ofereix no seria adequada per a nenes, perquè incitaria a una sexualització del cos, ja que es venen escots, tops per sota el pit o pantaló curt a l’alçada de les natges, entre altres.

"És imperatiu avançar cap a una nova normalitat feminista on les dones es trobin a gust amb el seu cos"

Si la investigació conclogués que l'oferta d'aquesta multinacional, de la que no n'ha transcendit el nom, és una infracció de la llei li hauria d'imposar una sanció. De fet, una de les infraccions previstes en aquesta llei i qualificada de "greu" és la comercialització de productes que fomentin un "estereotip discriminatori" i està penada amb una multa que pot anar dels 10.000 als 40.000 euros.



"És imperatiu avançar cap a una nova normalitat feminista on les dones es trobin a gust amb el seu cos", diu l'Acord de Govern aprovat coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, "perquè no es poden seguir acceptant com a normals els ideals de bellesa que imposa el patriarcat".

Pla per combatre la pressió estètica

L'executiu ha remarcat que la investigació s'emmarca dins del Pla d'acció per combatre la pressió estètica, que té com a objectiu donar "una resposta política a la violència dels cànons estètics". Les mesures del pla s'estructuren al voltant de quatre eixos estratègics, que són Publicitat, consum i alimentació; Xarxes socials; Cultura i mitjans de comunicació, i Àmbit social que inclou, entre altres, el món laboral i el de l'esport.

En el marc del pla, s'impulsaran canvis normatius en la legislació pròpia, com la reforma de la Llei 17/2005 d'igualtat efectiva de dones i homes, per incloure expressament la pressió estètica i per enfortir el marc sancionador de la Llei. També es modificarà el Codi de Consum perquè integri tots els àmbits de discriminació establerts per la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació, com és el cas de la discriminació per aspecte físic. A més, s’inclourà l’abordatge de la pressió estètica i les diverses formes de discriminació sexista al Projecte de Llei de l’audiovisual de Catalunya, enfortint les competències del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en aquestes matèries.