Neix una plataforma per portar observadors internacionals al judici de l'1-O

Diverses entitats han impulsat una plataforma per gestionar i facilitar la presència d'observadors nacionals i internacionals al judici de l'1-O, amb l'objectiu de redactar informes en què es determini si s'han respectat la imparcialitat i la independència del tribunal i els drets humans dels acusats. La plataforma International Trial Watch - Catalan Referendum case són l'Institut del Drets Humans de Catalunya, el centre Irídia, el Col·lectiu Praga, Novact, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans i l'Observatori del Sistema Penal i els Drets humans de la UB.



El manifest fundacional de la plataforma, que s'ha presentat aquest dilluns al Col·legi de Periodistes, exposa que "per les actuacions judicials seguides fins al moment i pels fets descrits en les acusacions, tant les defenses com juristes espanyols i organitzacions internacionals han qüestionat que el procés s'hagi seguit amb el degut respecte als drets fonamentals". L'entitat es finançarà mitjançant donacions privades a través del seu web i la seva feina començarà quan s'iniciï el judici oral al Tribunal Suprem (TS) contra els líders sobiranistes encausats per les mobilitzacions de la passada tardor a Catalunya, així com per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència.

La seva tasca s'articularà al voltant del treball de tres col·lectius: els acadèmics, que posaran el focus en els drets processals; els observadors, que es fixaran en els drets civils i polítics, i els advocats, que monitoritzaran el desenvolupament de les diferents sessions. En el cas dels acadèmics, el director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB, Iñaki Rivera, ha detallat que hi haurà un grup d'entre 15 i 20 professionals reputats procedents de diferents part de l'Estat -Madrid, Galícia, el País Valencià i el País Basc, entre d'altres- als que s'ha d'acreditar perquè puguin acudir a algunes de les sessions del TS. En dies clau, també es requerirà l'accés a la sala dels observadors internacionals, amb qui ja s'ha iniciat el contacte, i que procediran Europa, Estats Units i Llatinoamèrica, entre d'altres.



Per a l'advocada Anaïs Franquesa, del Centre Irídia, la presència dels observadors ha de convertir-se en una "garantia" per als presos polítics. Els informes que realitzi la plataforma es presentaran públicament, per a ús de les defenses i per aconseguir ressò internacional.