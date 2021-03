Una no investidura descafeïnada amb mala maror entre els futurs socis de Govern

Aquest divendres el Parlament s’ha despertat sota un cel rúfol per acollir una sessió d’investidura descafeïnada, marcada per la certesa que no acabarà amb un president de la Generalitat investit. La manca de suport de JxCat a la candidatura del presidenciable d'ERC, Pere Aragonès, s'ha palpat en la tensió entre els dos partits durant el ple, que ha contrastat amb la bona sintonia entre ERC i la CUP. Aquesta atmosfera, sumada a les mesures obligades per la pandèmia, han donat lloc a una sessió molt menys sumptuosa que l'habitual, tot i que no han faltat les corredisses dels fotògrafs per agafar la millor imatge, els comentaris als passadissos i la cua al bar.



El ple ha començat amb retard per les peticions de reconsideració de PSC, PP, Cs i Vox sobre el vot delegat de Lluís Puig

A primera hora els diputats més matiners han començat a arribar a la Cambra. Pere Aragonès, el candidat proposat per la investidura, ho ha fet en companyia de la seva esposa, sense gaire entusiasme en saber que aquest divendres no serà elegit president per l’abstenció dels diputats de JxCat. La formació postconvergent al·lega que les negociacions no estan prou avançades, encara que van reconèixer que acabaran investint-lo, possiblement en segona votació, dimarts que ve. Els diputats de Junts han arribat abillats amb mascaretes FFP2 grogues, tots, sense distinció, un complement visible que els identificava entre la multitud i servia per destacar la força numèrica del grup.



El ple, amb inici previst a les 10 hores, s'ha retardat uns 45 minuts per les peticions de reconsideració presentades per PSC, PP i Vox sobre el vot delegat de l'exconseller exiliat Lluís Puig, motiu pel qual tant la Mesa com la Junta de Portaveus s'han reunit dues vegades. Posteriorment Ciutadans també n'ha presentat una. El retard i la incertesa ha recordat els inicis complicats de les darreres legislatures, també marcades per les discrepàncies sobre el tracte als polítics presos i exiliats. Tot i que les peticions han estat desestimades degut a la majoria independentista de la Mesa, la qüestió s'acabarà dirimint als tribunals molt probablement. Puig ha agraït el suport de la Mesa "per defensar els drets de totes les persones que van exercir el seu dret de vot".

Sense sensació d'estrena

Aquest divendres no es respirava ja la sensació d’estrena que es va notar a la sessió de constitució del Parlament, fa dues setmanes. Menys encara, l’ambient que hi ha un dia d'investidura sense pandèmia. La Covid ha obligat a reduir convidats, premsa i ha modificat molts dels rituals habituals. Igual que la sessió constitutiva, el ple s’ha celebrat a l’auditori, on els 135 diputats s'han assegut separats per la distància perceptiva. Tot i això, abans de l'inici del ple, els diputats han estat xerrant de forma distesa en petits grups, tant del seu mateix partit com d'altres.

Aragonès ha reclamat a Junts "superar les malfiances" i tancar un acord de Govern

Autoritats com els expresidents Quim Torra i Artur Mas han seguit des de sales adjacents la sessió. Una de les imatges del matí ha estat la trobada casual a l'escala noble de Mas amb els diputats de la CUP. No hi ha hagut salutació per part de l'expresident als representants del grup que el va enviar a la "paperera de la història". Paradoxalment, en una mena de canvi de rols, la investidura ara resta bloquejada pel 'no' del grup postconvergent, mentre que la CUP ha segellat un preacord amb ERC per donar llum verda a la presidència d'Aragonès. En qualsevol cas, tot i aquesta fredor, els diputats actuals de JxCat sí que han creuat algunes paraules amb els anticapitalistes dins l'auditori.

Durant la sessió s'ha fet palesa la tibantor entre els diputats de JxCat i els d'ERC. En el seu discurs, Aragonès s'hi ha referit i els ha fet una crida a "superar les malfiances" per poder formar govern. També s'ha dirigit a la CUP, a qui ha agraït la seva generositat, i personalment, a la seva cap de llista, Dolors Sabater. Al final d'un discurs llarg, de pràcticament dues hores, ha estat significativa la manca d'aplaudiments per part dels postconvergents. ERC ha aplaudit al seu candidat dempeus; la CUP, asseguda; i Junts no ha fet cap gest envers el vicepresident en funcions i líder del grup amb qui porten més de cinc anys governant. En qualsevol cas, si tal com va dir el secretari general del partit, Jordi Sànchez, l'acord és qüestió de "dies o setmanes", falta per veure si aquesta tibantor podrà deixar pas a la sintonia necessària per tornar a governar plegats.