Mas, sobre el 'no' de Junts a l'amnistia: "Em va sorprendre, però en vaig parlar amb Turull i la vaig entendre"

"D'entrada em va sorprendre". Així s'ha expressat l'expresident de la Generalitat Artur Mas sobre la decisió de Junts de votar en contra de la Llei d'amnistia. En declaracions d'aquest divendres a Catalunya Ràdio, Mas ha afegit que en va parlar amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, que li va donar les "explicacions" i que, aleshores, ho va "entendre".

Mas ha reiterat que a Junts hi ha la "voluntat ferma" de millorar les condicions de la Llei d'amnistia, i que aquesta "acabi veient la llum". L'expresident ha subratllat així que la decisió de Junts sobre l'amnistia "no era definitiva", en el sentit que el text tornava en comissió.

D'altra banda, l'excap del Govern espera que el PSOE faci passar "tothom qui hagi d'anar" a la comissió d'investigació del Congrés sobre l'Operació Catalunya. "No com l'última vegada, que va quedar curta de persones rellevants que es van sotmetre a les preguntes", ha opinat Mas. Quan s'hi hagin aprovat les conclusions, l'expresident té previst presentar la seva querella per aquest cas.

'Projecte Barna'

L'excomissari en cap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional Marcelino Martín Blas va assegurar dijous que la denominada Operació Catalunya en realitat es deia Projecte Barna, i que va ser iniciada el novembre del 2012 per l'aleshores presidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, i el comissari José Manuel Villarejo.

Consistia en desprestigiar els dirigents de CiU Jordi Pujol, Artur Mas i Felip Puig fent un informe dient que tenien comptes bancaris ocults a Liechtenstein. Era just abans de les eleccions al Parlament del novembre del 2012, en què CiU va apostar pel dret a decidir i va virar cap a l'independentisme. Per això, es volia desprestigiar els seus líders, va dir dijous a Catalunya Ràdio.

Sobre aquest tema, Mas ha comentat aquest divendres que la novetat més gran és que la pròpia Policia Nacional va fer un informe "oficial" on es "carregava l'informe fals" que s'havia fet al diari El Mundo. En aquest sentit, l'expresident del Govern espera que es depurin totes les responsabilitats.