El nombre de places de formació professional creixerà en gairebé 30.000, un 6,4% més que en l'actual curs

Novetats en la Formació Professional a Catalunya. El Govern ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals i patronals més representatives de l'àmbit de l'educació post-obligatòria per a la planificació de l'oferta integrada de FP. Per una banda, el departament d'Educació ha avançat el calendari de la preinscripció i s'ha compromès a fer que tots els alumnes tinguin una plaça assignada abans de començar el curs 2023-2024. Per altra banda, també ha anunciat que hi haurà un 6,4% més de places als centres, arribant a un total de gairebé 446.000, prop de 27.000 per sobre de les de l'actual curs.

Així doncs, aquest any, el període de preinscripció a la Formació Professional començarà el 12 d'abril (i acabarà el 18 d'abril) en el cas dels cicles de FP de grau mitjà i el 26 de maig en els cicles de grau superior. Aquest canvi arriba després que a l'inici d'aquest curs més de 15.000 alumnes es quedessin sense una plaça assignada al setembre, tot i haver-hi més de 20.000 places vacants.

Fins ara, les persones que obtenien l'ESO en una escola d'adults (i els estudiants de primer de batxillerat) no eren considerades alumnes de continuïtat i havien d'esperar al segon torn d'assignacions (que aquest any serà del 9 al 15 de maig), amb la qual cosa sovint els era impossible aconseguir plaça en els estudis més demandats. Aquest any, podran preinscriure's en el primer torn, com els que provenen de 4t d'ESO i Programes de Formació i Inserció (PFI).

El Departament vol garantir la continuïtat educativa i lluitar contra l'abandonament escolar. Segons les últimes dades facilitades per Educació, un de cada quatre alumnes de cicles de grau mitjà no va acabar el primer curs (2021-22).



Més oferta en salut, electricitat i electrònica i comerç i màrqueting

Com a novetat, el Govern també ha anunciat que hi haurà un 6,42% més de places que l'any anterior als centres de Formació Professional, arribant a les 445.818 i amb una inversió de 901,7 milions. D'aquestes, 171.028 són d'FP inicial, amb 273 grups nous. Durant la presentació de l'acord, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assenyalat que és l'oferta més alta de formació professional feta fins ara. "Aquest increment s'ha adaptat a les necessitats del mercat laboral", ha dit el titular.



El creixement de places es concreta en 3.927 de grau mitjà; 2.937 de grau superior; 400 d'FP de grau bàsica; 295 a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) i 270 de PFI. Els àmbits que més creixen són els de la salut, electricitat i electrònica i comerç i màrqueting, els que van ser més demandats en la inscripció passada. "No només estem davant la necessitat d'incrementar places, sinó sobretot de fer-ho en aquells sectors amb més demanda al mercat laboral i incorporació immediata", ha recalcat Cambray en unes declaracions recollides per l'ACN.

Una de les novetats del proper curs serà el cicle formatiu de grau superior de Formació per a la mobilitat segura i sostenible. També hi ha nous cursos d'especialització, els coneguts com màsters d'FP, com d'Auduitoria energètica, Robòtica col·laborativa o Aeronaus pilotades de forma remota – Drons, entre altres.



L'increment de l'FP a l'àmbit educatiu va acompanyat de 698 docents més, que se sumaran a partir del setembre als 9.390 actuals. D'aquests, 65 seran orientadors.