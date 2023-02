Només el 0,5% de les obres de música clàssica interpretades a Catalunya tenen una dona com a autora

El biaix de gènere està profundament marcat en les programacions de música clàssica que es fan a Catalunya. És una de les principals conclusions que s'extreu de l'informe La situació de la música clàssica a Catalunya el 2021, que s'ha presentat aquest dimecres. L'estudi, encarregat per l'Associació catalana d'intèrprets de música clàssica (ACIMC), mostra com només un 0,5% de les obres interpretades en les programacions el 2021 tenien una autoria femenina. Si el focus es posa en la programació d'autors contemporanis, la presència s'eleva fins a un modest 11,4%, mentre que quan el filtre escollit és fixar-se en les compositores catalanes, resulta que aquestes tot just es quedaven en l'1,7% del total.

En la presentació de l'informe, que s'ha fet a la UB, l'ACIMC ha demanat impulsar polítiques de rectificació, especialment en l'autoria, per fomentar la creació de noves peces per part de compositores. El treball ha estat elaborat per les doctores de la UB Arlinda Garcia i Magda Polo amb conclusions del doctor i president de l’entitat, el doctor Lluís Rodríguez, i també analitza la testimonialitat que pateixen determinats intèrprets.

Així, segons l'estudi, la majoria d'intèrprets realitzen pocs concerts. D'un total de 1.022 intèrprets i formacions, 600 (el 58,7%) realitzen un únic concert a l'any. El 29,5% realitzen de 2 a 4 concerts l'any i només 31 intèrprets i formacions (el 3%) ofereixen més de 10 concerts anuals. L'entitat creu que cal afavorir la creació de carreres concertístiques a través de circuits establerts i impulsar una oficina de desenvolupament artístic.

La meitat de les subvencions a música clàssica de l'ICEC van a parar a només cinc entitats

Pel que fa al finançament públic, s'ha analitzat només les aportacions de la Generalitat i les Diputacions, i els autors consideren que s'han de potenciar els ajuts directes als musics, revisar els ajuts múltiples i avaluar el retorn real dels ajuts reintegrables. Han explicat que el 2021 els ajuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) en música clàssica es van destinar el 20,1% a una entitat i cinc entitats es van repartir el 49,6% de les subvencions. Les entitats que han rebut més subvencions en música clàssica han estat l'Orquestra Simfònica del Vallès, el Festival Castell de Peralada, l'Ibercamera, la Franz Schubert Filharmonia i el Festival de Torroella de Montgrí.

Finalment, el document també detalla que 7 de cada 10 equipaments dedicats a la música clàssica són a la demarcació de Barcelona i el 0,6% a la de Ponent. Els festivals estan més dispersats i el 40,1% són a Ponent, el 29,9% a la demarcació de Barcelona, el 24,8% a les comarques Gironines i el 5,1 al Camp de Tarragona.