Només un 21% dels catalans ratificaria la Constitució actual, segons el CEO

Només un 21% dels catalans ratificarien la Constitució espanyola actual si es tornés a fer un referèndum. Es tracta d'una lleugera recuperació a Catalunya del suport a la carta magna, després que el suport al 'Sí' l'any 2018 fos de tan sols el 17,5%. Es tracta d'una comparativa entre la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de l'any 2018 i la tercera del 2023, publicada al novembre.

Mentre aquest dimecres la Constitució de 1978 celebra el seu 45 aniversari, l'adhesió catalana continua sent minoritària, per bé que baixen més significativament els que votarien 'No' a refrendar-la, del 57% al 42% dels enquestats. Entre els partidaris de la independència el 7,7% la ratificaria ara, un augment respecte del 7,1% del citat baròmetre de 2018. Això no obstant, davalla especialment també el nivell d'oposició, que passa en aquest cas del 73,9% del 2018 al 64% d'aquest darrer CEO.

Per franges d'edat, els majors de 65 continuen sent els qui més tornarien a votar a favor de la carta magna actual: un terç a favor del 'Sí'. En canvi, només un 14,1% dels joves entre 18-24 anys hi donaria suport. Destaca que grup d'edat que menys votaria sí l'any 2018 quan eren els d'entre 25 i 34 anys, tan sols el 13,4%. El seu nivell d'oposició ha caigut per sota de la meitat dels enquestats d'aquest grup d'edat dels joves, passant del 53,4% el 2018 al 44,8%.

Constitució espanyola, per grups d’edat, en percentatges. — CEO

Per sexes, els homes votarien més 'No' (46,9%) que les dones (38,1%), com ja passava el 2018, però amb un marge més ampli. Els 'Sí' s'igualen ara entre homes i dones, entorn del 21% ambdós. Fa cinc anys hi havia una diferència de cinc punts entre uns i altres, sent les dones les que menys suport van mostrar, amb sols un 15% de les enquestades per l'opció del 'Sí'.

Només un 34% dels votants de Vox ratificaria la Constitució

Pel que fa als partits, cal destacar que només un 34% dels votants de Vox votaria 'Sí' a la Constitució espanyola, i fins a un 32% ho faria en contra. També hi ha un 15% dels seus votants que no acudiria a la votació. En canvi, els enquestats de PP i Cs tornarien a votar-la de forma majoritària (52% i 50% respectivament), amb un creixement de 6,5 punts percentuals en el cas dels populars. El 2018 fins a un 25,7% dels enquestats del Partit Popular deien que votarien 'No' a la Constitució actual i ara el percentatge ha baixat fins al 15,7%.

Entre els partits independentistes, els votants de la CUP són clarament els que més s'hi oposarien, amb un 83%. Els de Junts votarien en un 77% contra la carta magna, i els d'ERC en un 61,9%. El canvi més clar és precisament entre els republicans, ja que fa cinc anys es decantaven pel 'No' un 80% dels votants. Pel que fa als suports a la Constitució, representen el 5% entre els cupaires i el 7% tant a Junts com a ERC.

Entre els votants del PSC l'adhesió a l'actual Constitució rondava el 30% el 2018 i avui és del 35,8%, mentre baixa molt el percentatge dels que haurien votat 'No' el 2018 respecte als que ho farien a finals de 2023: del 42,1% al 27,6%. D'altra banda, el 58,7% dels votants d'En Comú Podem votarien 'No' a ratificar la carta magna, i el percentatge s'ha reduït respecte del 2018, quan era del 65,3%. Els qui hi votarien a favor són el 18%, dos punts més que fa 5 anys.

Constitució espanyola, per simpatia de partit. — CEP

Un 74,6% estava "satisfet" amb la Constitució el 2007

En l'enquesta Els Valors Democràtics, 30 anys després del 15 de juny de 1977 del 2007 del CEO preguntava als catalans si creien que s'hauria de reformar la Constitució o no, i també el seu grau de satisfacció amb el text. El 42,3% dels enquestats es va decantar per reformar la Constitució, mentre el 38,6% per "deixar-la tal com està". Fins a un 65,4% es declarava 'Bastant satisfet' i el 9,2% 'Molt satisfet'. A l'altra banda, el 13,8% va respondre 'Poc satisfet', i el 3%, 'Gens satisfet'.

Del marc per "resoldre conflictes" al "res a celebrar"

Coincidint amb el 45e aniversari de la Constitució aquest dimecres, els partits catalans han reaccionat de forma desigual a l'efemèride. El president del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha destacat en un vídeo a les xarxes socials que la Constitució serveix per "garantir la nostra convivència" i el "marc per resoldre les nostres diferències": "Ara permetrà resoldre els nostres conflictes", ha dit en el que pot ser una referència a la llei d'amnistia.

Pel que fa als partits independentistes, ERC i la CUP han entonat el "res a celebrar" a través de les xarxes socials. Els republicans assenyalen el "text caduc" que consideren "hereu del franquisme que permet vulnerar drets democràtics", mentre els cupaires veuen "una presó de pobles i de drets". Des de Junts, el secretari general, Jordi Turull, i la presidenta, Laura Borràs, han fet referència a la constitució del Parlament del 6 de desembre de 1932. Els catalans no tenim rei i tampoc tenim constitució que ens empari", ha dit Borràs a X.