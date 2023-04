Només un de cada quatre llibres publicats a Catalunya és en català

A Catalunya es publiquen al voltant de 100 llibres cada dia, una mitjana de més de quatre per hora. Segons dades recollides per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya i consultades per l'ACN, el sector editorial català té un pes important en el conjunt de l'Estat. Si comptem versions en paper i digital, el 2021 es van editar gairebé 39.000 llibres a Catalunya, una xifra que es tradueix en el 49% del total a Espanya.



No obstant això, d'acord amb l'anàlisi de l'ACN, només un de cada quatre títols publicats a Catalunya és en català. L'any 2021, per exemple, es van editar 27.000 llibres en castellà i 9.400 en la nostra llengua. Malgrat que la proporció s'ha mantingut estable al llarg de l'última dècada, és menor a la de fa 20 anys. Al començament de la dècada dels 2000, un 30% dels nous títols era en català, mentre que ara ha disminuït fins al 25%.



La tendència ha continuat en el 2022, ja que a Catalunya es van publicar i registrar a l'identificador ISBN gairebé 6.000 llibres en català, 15.500 en castellà i prop de 900 en altres llengües.



El 2021 Catalunya va facturar més de la meitat del total estatal

La importància de la indústria editorial catalana també s'ha posat de manifest amb les xifres de facturació. L'any 2021 va ascendir fins als 1.345 milions d'euros, un 52% del total d'Espanya. Es tracta de la millor xifra des del 2010, però encara es troba per sota als nivells previs a la crisi econòmica. L'any 2007, la facturació va tocar sostre amb més de 1.660 milions d'euros.



El 2021 el sector editorial catala va facturar mes de 1.300 milions d'euros

Segons informa l'anuari estadístic del departament de Cultura, un 32,2% de les vendes del sector a Catalunya van correspondre a obres literàries, un 19,7% a infantil i juvenil i un 16,3% a llibres de text no universitaris. Si només comptem els títols en català, aquesta darrera xifra augmenta fins al 43%.



El mateix informe també revela que el total de llibres originalment en català publicats en altres llengües va pujar fins a 300 el 2021, un màxim històric des de l'inici de la sèrie històrica el 2011.

La diversitat de llengües fa que es publiquin més llibres

La taxa de publicació per habitant a Espanya és molt més elevada que a altres països europeus com França, Alemanya i Itàlia. El secretari general del Gremi d'Editors de Catalunya, Pep Lafarga, va explicar en una entrevista amb l'ACN que això es deu al fet que l'Estat hi ha llibres duplicats per les diverses llengües i un sistema educatiu que fa que cada comunitat autònoma tingui llibres de text diferents.



"Només en català, es publiquen entre 11.000 i 12.000 llibres, als quals, si li sumes els que s'editen en gallec, basc i aranès, s'assoleix una xifra d'uns 15.000 llibres més", ha apuntat.