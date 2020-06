Nova picabaralla entre ERC i JxCat, ara al Congrés per la pròrroga de l'estat d'alarma

Els dos socis del Govern, ERC i Junts per Catalunya (JxCat), s'han embrancat aquest dimecres en una nova picabaralla durant el ple del Congrés dels Diputats. La raó ha estat el posicionament divergent en la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, que ha tirat endavant en part gràcies a l'abstència d'ERC, mentre que JxCat s'hi ha oposat. Tot plegat ha derivat en un intercanvi de retret entre els portaveus dels dos grups independentistes, Gabriel Rufián i Laura Borràs.



El republicà ha dedicat la primera part de la seva intervenció a marcar distàncies els seus socis de govern, amb la intenció de deixar clar que la seva formació pactarà amb l'Executiu estatal, quan Pedro Sánchez faci "política i no matemàtiques". A partit ha enviat diversos dards a JxCat, que els darrers dies s'ha mostrat molt crítica amb la posició d'Esquerra, un fet que ha comportat en què Borràs hagi fet una crida a la "unitat" independentista. Rufián ha recordat que la seva formació ha guanyat "dues vegades" les generals a Catalunya i que utilitzarà els seus 13 diputats del Congrés "sigui com sigui".



"No som els criats de ningú"

"No som els criats de ningú, el nostre únic amo és el poble de Catalunya i a aquest només li serveixen els fets, no la màgia. Els encanteris per als bruixots, nosaltres fem política", ha proclamat. En aquest context, ha subratllat que ERC va posar "la seva força parlamentària al servei de la democràcia i la gent" donant suport a la investidura de Sánchez, a canvi de la creació de la Taula de diàleg sobre Catalunya, i que ara ha utilitzat els seus 13 diputats per aconseguir que siguin les comunitats les que gestionin els fons europeus per pal·liar la crisi del coronavirus.



"A qui li sembli poc, que se'n vagi a una cua d'un banc d'aliments", ha afegit, defensant també el seu acord per impulsar un nou marc legal que eviti "que es repeteixin abusos i recentralitzacions" com les que han tingut lloc amb l'estat d'alarma si hi ha un rebrot.



Després de subratllar que ERC "no és soci de Govern" sinó de "diàleg i de la política", ha carregat contra els que equiparen els pactes amb el PSOE i Unidas Podemos amb el que el PP va segellar en el seu moment amb la Convergència de Jordi Pujol, un apunt que li ha permès evidenciar les seves diferències amb JxCat En aquest sentit, ha recalcat que Pujol no era ni independentista ni d'esquerres i que ERC no va fer president a José María Aznar, sinó que va ser investit gràcies als vots de CDC, el partit del qual van néixer el PDeCAT i JxCat.



També ha insistit que la seva formació vol "liderar i gestionar" el "mentrestant" que hi ha entre el seu objectiu, la independència de Catalunya, i la realitat. I ha recalcat que "la pervivència de la taula de diàleg i negociació passa per la pervivència d'ERC com a actor imprescindible en la governabilitat". "Fora ERC de l'equació, fora la taula de diàleg", ha emfatitzat en un missatge amb doble destinatari, els seus socis de JxCat i el mateix Govern estatal.

Borràs demana aturar els atacs entre independentistes

Les paraules de Rufián han trobat ràpida resposta de la seva homòloga de JxCat, Laura Borràs, qui li ha retret el seu discurs per "innecessari i ofensiu" i per mirar més al passat que al present quan, a parer seu, el que cal fer és "mirar al futur". Borràs ha proclamat que "l'única opció" davant el tarannà demostrat per Pedro Sánchez amb aquesta crisi del coronavirus és que Catalunya disposi d'un Estat propi per subratllar la necessitat de la unitat de les forces independentistes, encara que puguin "discrepar" o hi hagi qüestions que puguin "molestar".



"No podem prescindir de ningú i hem de deixar d'atacar-nos a nosaltres mateixos per, en tot cas, assenyalar a qui impedeix, utilitzant tots els seus estratagemes, que puguem sobreviure com a nació. D'això es tracta, de sobreviure per poder viure en plenitud".

ERC demana a Sánchez que esculli entre ells o Cs

Rufián també ha reivindicat els mèrits aconseguits a canvi de l'abstenció d'ERC, que passen per la "desmilitarització" i la "descentralització" de la gestió de la pandèmia en aquesta fase de desescalada, com també per la "gestió dels territoris" dels 140.000 milions de fons europeus. ufián ha reclamat al Govern espanyol que triï "què vol ser de gran", en referència als seus tres acords amb Ciutadans sobre aquestes pròrrogues. "Tot no pot ser: digues amb qui pactes i et diré què pactes", incidia. O ERC o Ciutadans, insistia el diputat republicà, tornant a posar el focus a Unidas Podemos.