Nova tractorada entre Berga i Guardiola de Berguedà aquest diumenge a la tarda

Els pagesos de la Catalunya Central han convocat una nova marxa lentra de tractors entre Berga i Guardiola de Berguedà per aquest diumenge a la tarda, a partir de les 17h. La carretera afectada serà la C-16 i el circuit serà circular: a la rotonda de la Pobla de Lillet es farà mitja volta. Segons els organitzadors, "és la mobilització que més encaixa i que menys problemes d'organització comporta en un termini curt de temps".



Aquesta tractorada tancarà una setmana històrica per a la pagesia, donat el volum i la participació en les protestes que van arrencar dimarts i van continuar dimecres a Barcelona. Es preveuen més mobilitzacions la setmana que ve, amb manifestacions a Marcabarna, al Port de Tarragona i també a l'N-2 a l'alçada de Figueres el 13 de febrer i amb una macroconcentració a Madrid el 21 de febrer.



D'acord amb la Unió de Pagesos, gairebé 4.000 tractors i vehicles van tallar les principals carreteres el passat dimarts i un total de 2.000 van arribar a Barcelona dimecres. Bona part dels pagesos es van quedar a la capital catalana a passar la nit.



Què reclamen els pagesos?

El malestar de la pagesia és més que evident: reclamen suport per part de la Generalitat pels costos desmesurats i els efectes de la sequera i que s'aturin els abusos de la cadena alimentària i es garanteixin preus justos. Aquesta darrera demanda va relacionada amb la voluntat d'eliminar la competència deslleial de productes importats de fora de la Unió Europea.



Un dels punts més significatius de la protesta és la demanda per alleugerir la burocràcia que han de superar els agricultors i ramaders. Altres reivindicacions són: adaptar els ajuts europeus de la Política Agrària Comuna (PAC) a la realitat mediterrània i flexibilitzar les restriccions mediambientals, bonificar el gasoil agrícola i que les assegurançes agràries amplïin supòsits per sostenir les rendes de la pagesia.



L'Institut Agrícola de Sant Isidre demana una reflexió de fons

L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre considera que els pagesos que s'han manifestat no han "reflexionat en profunditat sobre els problemes d'arrel" del sector agroalimentari i no han intentat "posar-li solució" abans d'arribar al panorama actual. En un comunicat que es va emetre aquest dimecres, diuen que els canvis que demana el sector no són executables a curt termini i a menys de cinc mesos de les eleccions europees.

"S'ha de ser conscient que tenim un model econòmic equivocat de principi a fi, molt defensat per les organitzacions agràries i els tècnics dels ministeris i comissaries d'Europa", van defensar al comunicat. L'associació d'empresaris també sosté que el model actual es basa en "múltiples ajudes directes" i que els manifestants no parlen de solucions aplicables, "com la reducció de la fiscalitat patrimonial, afavorir el relleu generacional de les explotacions, eliminar restriccions per al comerç de determinats productes que tenen difícil sortida i donar suport a negociacions de tractats comercials amb estats de fora de la UE que impliquin un tracte equilibrat entre la producció europea i els tercers països". Per a l'Institut Agrícola, la solució als "greus problemes de base no arribarà sortint només amb els tractors al carrer".