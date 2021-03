Ofensiva per l'amnistia d'Òmnium i les entitats municipalistes

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha fet una crida a omplir "totes les places del país" dissabte i diumenge per reclamar l'amnistia pels presos de l'1-O i els 3.300 "represaliats" durant el Procés. En roda de premsa acompanyat per representants de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i Amnistia i Llibertat que organitzen conjuntament l'acció, Mauri ha indicat que durant tot el cap de setmana s'impulsaran actes en més de 500 places del país per recollir signatures i que la ciutadania pugui participar del "clam" a favor de l'amnistia.

Òmnium ha reivindicat posar l'autodeterminació i l'amnistia "al centre" i ha recordat que a mitjans de març es registrarà la llei d'amnistia al Congrés.



Lluís Soler (ACM) ha lamentat que la justícia espanyola i el sistema democràtic "estigui en crisi" i ha destacat que se sumen a la iniciativa de "Places per l'amnistia" d'acord amb el seu "anhel de llibertat". Soler ha reivindicat una solució per acabar amb la "repressió" i trencar amb la "regressió democràtica" i ha constatat que el camí passa per l'amnistia. Per la seva banda, Josep Maria Cervera (AMI) ha parlat de les mocions a favor de l'amnistia que s'estan aprovant en una cinquantena d'ajuntaments. Ha encoratjat als consistoris que encara no ho han fet a tramitar la moció i que aquest cap de setmana es participi de la iniciativa a les places.

ERC, Junts i la CUP coincideixen a l'acte

La roda de premsa al Col·legi de Periodistes per presentar l'acció ha coincidit amb les negociacions per la nova Mesa i la presidència del Parlament. De fet, en l'acte hi ha assistit Roger Torrent (ERC), Laura Borràs (JxCat) i Pau Juvillà (CUP).



En ser preguntat per la premsa, el vicepresident d'Òmnium ha dit que estan "convençuts" que la majoria independentista que es va veure "reforçada" a les urnes del 14-F arribarà a un acord per la constitució del Parlament d'aquest dijous. "Les negociacions no són mai senzilles però arribaran a bon port", ha destacat Mauri. Abans de l'acte, Torrent ha mantingut una conversa amb el diputat electe de la CUP Pau Juvillà -a qui la formació postula com a president del Parlament- mentre que pel que fa amb Laura Borràs s'han intercanviat només unes breus paraules.