Òmnium reclama a l'ONU i el Consell d'Europa que pressionin perquè s'investigui la violència policial de l'1-O

Òmnium Cultural demana al Consell d'Europa i les Nacions Unides que pressionin a l'Estat espanyol perquè investigui la violència policial del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. L'entitat, que ja ho havia reclamat diversos cops a instàncies judicials internacionals, ha enviat un informe a l'alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans, Michelle Bachelet, i la comissionada de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, tal com ha anunciat el portaveu Marcel Mauri davant de la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes de les Drassanes, a Barcelona, un dels punts de la votació on van haver-hi càrregues policials ara fa tres anys.

L'advocat en dret internacional Olivier Peter ha denunciat -a través d'una connexio en streaming- que, tot i que hi ha causes obertes, aquestes s'estan torpedinant i alentint: "Materialment, hi ha uns procedimetns oberts, però tres anys després no hi ha cap agent condemnat ni cap víctima a la qual se li hagi ofert reparació". Peter ha recordat que l'Estat espanyol ha estat condemnat més de 10 cops per no investigar casos de tortura i abús policial.

L'advocat ha denunciat la inacció del Govern espanyol i les traves del Ministeri Fiscal per evitar que s'investiguin els responsables operatius i polítics: "Cada cop que una víctima demanava declaracions d'un policia o aportar una prova el Ministeri es va oposar. Fins i tot, hi ha víctimes investigades". Considera que no hi ha procediments "eficaços" que estiguin aclarint els fets i que s'han abandonat en un calaix: "La mostra que no hi ha cap investigació efectiva és que no hi ha un sol agent jutjat ni condemant". Per contra, Mauri ha assenyalat les promocions i medalles cap a agents que van participar de l'operatiu, com ara els 42 milions en sobressous als agents implicats en l'operació policial, segons ha informat el portal Vilaweb.



De moment, Òmnium espera que les instàcies judicials internacionals que ja van demanar a l'Estat una investigació el 2 d'octubre de 2017, com ara els relators de les Nacions Unides així com l'Alt Comissionat pels Drets Humans dels Consells d'Europa, tornin a pressionar l'Estat perquè investigui els fets.

A banda, Mauri també ha anunciat que l'entitat es personarà com a acusació popular a la causa oberta al jutjat número 7 de Barcelona per la violència policial als centres de Barcelona, en la qual ja ha estat acceptada. Òmnium també es personarà a altres causes obertes a Girona, Mataró i Sant Carles de la Rapita, entre d'altres: "Volem seguir estant al costat de les víctimes de l'1 d'octunre es d'un punt de vista judicial. El nostre objectiu és no deixar ningú enrere i ser l'acusació popular en tots els casos davant la violència policial".