Òmnium recupera el carrer amb el desconfinament per reivindicar que "sense llibertat no hi ha normalitat"

Òmnium Cultural ha tornat a sortir aquest dissabte als carrers després de l'impacte més virulent de la pandèmia amb una acció a diverses ciutats per "defensar els drets civils, socials i nacionals" i reclamar l'"amnistia pels presos polítics i els exiliats", en paraules del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri. L'acció s'ha desenvolupat simultàniament a una vintena de municipis de Catalunya. A la plaça de la Catedral de Barcelona, una seixantena d'activistes d'Òmnium han conformat un mosaic amb el lema "Sense normalitat no hi ha llibertat".

Mauri ha instat el govern espanyol a "no mirar cap a una alta banda" i a decidir si "fa cas" a la "via repressiva i avalada per les tesis de PP, Cs i Vox" i els "informes plens de mentides de la Guàrdia Civil" o a "les tesis d'Aministia Internacional", que ha reclamat l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Mauri també ha acusat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de practicar la hipocresia per haver destituït al comandament de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, per haver instrumentalitzat informes policials en l'àmbit judicial quan aquesta pràctica va ser denunciada durant el judici per l'1-O i no en va fer cap cas al respecte.

L'entitat s'ha mobilitzat per primera vegada des del confinament amb una acció en diverses ciutats com Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Berga, Mataró i Lleida. A més del lema principal "Sense llibertat no hi ha normalitat", els activistes d'Òmnium també han portat cartells amb missatges com "Prou retallada de drets" o "Corona ciao".

Dures crítiques al Govern espanyol

Mauri ha acusat el govern espanyol d'"aprofitar" la pandèmia "per seguir laminant drets fonamentals, com el de manifestació i protesta" i ha afirmat que és "més important que mai tornar a sortir al carrer" davant la "crisi democràtica ja existent" a l'Estat i a la qual ara se suma la "fallida social i econòmica".

Mauri; "Fa tres anys que diem que estan plens de mentides i ara que afecten el Govern espanyol sí que s'exclamen"

En l'atenció als mitjans de comunicació, el vicepresident de l'entitat ha lamentat que el govern espanyol hagi "mirat cap a una altra banda" i hagi "preferit basar-se en els informes de la Guàrdia Civil". "Fa tres anys que diem que estan plens de mentides i ara que afecten el Govern espanyol sí que s'exclamen", ha afirmat amb referència a l'informe de la Guàrdia Civil sobre el 8-M i la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos.

Mauri ha agraït que Unides Podem hagi signat juntament amb altres partits -PNB, Bildu, Més País, el BNG, el Bloc Nacionalista Valencià i JxCat, ERC i CUP- un manifest per demanar l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, després de l'informe d'Amnistia Internacional.

El vicepresident d'Òmnium ha recalcat que les mobilitzacions han de posar "per davant de tot la salut i la seguretat de tothom" i seguir les "recomanacions sanitàries" . Així ho ha volgut demostrar l'entitat amb aquesta primera acció, en què els participants han intentat guardar les distàncies físiques entre ells i han evitat aglomeracions de persones, a primera hora del matí.

El president d'Òmnium i pres polític empresonat a Lledoners, Jordi Cuixart, va instar fa uns dies al moviment independentista a recuperar les mobilitzacions. Aquest dissabte ha manifestat en una piulada: "Ahir, avui, demà i sempre, mobilitzats per vèncer totes les injustícies. Sense drets ni llibertats, no hi ha normalitat. Persistim. #LlibertatPresosPolítics".