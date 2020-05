Òmnium Cultural, ECAS i Coop57 impulsen una marató solidària per fer front a l'emergència social

Òmnium Cultural, Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i Coop57 impulsen una marató solidària d'una setmana per recaptar fons i fer front a l'emergència social arran de la crisi de la Covid-19. Les entitats posen èmfasi en què l'emergència sanitària ha agreujat "problemes estructurals", i la recaptació es destinarà a projectes per combatre l'atur, l'emergència alimentària, el risc sobre la infància i els problemes d'habitatge.



El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha recordat en un comunicat que "la pandèmia agreuja una situació de vulnerabilitat i pobresa que ja existia al nostre país". La iniciativa, emmarcada en el projecte Lliures… de pobresa, d’exclusió i de desigualtats, vol "posar l'emergència social al centre del debat de país".



Després de l'emergència sanitària més d'una quarta part de Catalunya es trobarà en risc d'exclusió, segons la Taula del Tercer Sector. Aquest mes d'abril ja es comptabilitzen més d'un milió de persones desocupades a Catalunya, una xifra que agreuja la situació del 49,6% de les famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes.

Durant el mes d'abril hi ha hagut un milió d'aturats a Catalunya

"Venim de la crisi de 2008 i els que encara no l'havien superat avui estan patint l'impacte de la Covid-19, que dibuixa una realitat més desigual i amb major pobresa", ha destacat Teresa Crespo, membre de la Junta Directiva d'ECAS.



El portaveu de Coop 57, David Fernàndez, recorda que "abans de la Covid-19, només el 45% de la societat catalana vivia sota patrons de plena integració social, un 35% en una precarietat a perpetuïtat i un 20% sota escenaris d'exclusió social". Fernández ha subratllat que "això era ahir; l'avui ja és pitjor; el demà encara el podem canviar".

S'ha registrat un increment del 30% de peticions al Banc d'Aliments

Durant el mes d'abril s'ha registrat un 30% més de peticions al Banc d'Aliments respecte d'abans de la crisi, i les peticions d'ajuda a entitats com Càritas s'han multiplicat per tres. En el camp de l'educació, la bretxa digital posa de relleu que més de 55.000 famílies no tenen accés a ordinadors o connexió a internet, és a dir, més de 180.000 infants i joves.