OPA de Madrid a reforços mèdics catalans per la lluita contra el coronavirus

La saturació del sistema sanitari davant la crisi del coronavirus és imminent. Ho advertia aquest dijous la portaveu del Govern, Meritxell Budó, qui explicava que la sanitat catalana entraria en el seu punt de màxima tensió aquest cap de setmana i, molt probablement, col·lapsaria la vinent. Els professionals mèdics, molt més exposats al virus que la resta de la ciutadania, van emmalaltint i deixant en estat crític el pla de contenció del coronavirus.



Davant d’aquesta situació, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que s'ha contactat amb els 900 estudiants de medicina recentment graduats, dels quals 409 ja han acceptat, i els estudiants que encara cursen el seu últim any universitari, per demanar que es mobilitzin als hospitals. Tot i que l’escassetat de professionals és un problema generalitzat tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, aquest diari ha pogut saber que el Ministeri de Salut s’ha posat en contacte amb joves catalans per demanar-los la incorporació a la xarxa sanitària que fa front al coronavirus a Madrid, passant per alt la necessitat expressada per la Generalitat de reforçar els hospitals a casa nostra.

Aquest és el cas de l’Izar B., estudiant de medicina a la UB a l’Hospital Clínic de Barcelona que va superar els seus estudis el curs passat. Enguany va presentar-se a l’examen MIR, i tot i treure una nota per accedir a una plaça de residència en un hospital, on es podria haver estat quatre anys fins completar tota la formació, va decidir deixar-la vacant, ja que no podia accedir a l’especialitat que li hagués agradat amb la nota obtinguda. Dos mesos després de l'examen, l’Izar va rebre una trucada aquest dimecres a les 10.00 h: "Em van dir que es posaven en contacte amb mi des del Ministeri de Sanitat per demanar-me si volia anar a treballar a Madrid".

En aquesta trucada, li van explicar que treballaria a un dels hotels que s’han habilitat per atendre malalts de coronavirus: "M’encarregaria de casos lleus, van dir". En un primer moment, l’Izar va rebutjar l’oferta perquè no entrava en els seus plans anar a la capital espanyola, però donada l’emergència finalment va acceptar: "No m’ho esperava gens. En un principi, volia buscar feina a Barcelona o a Guipúscoa. Quan vaig rebre la trucada pensava que m’oferirien feina aquí, a Catalunya... No sé, vaig pensar que si m’estaven contactant realment és que em necessitaven, i vaig acceptar". De moment, desconeix si tindrà contracte i sou, però sí que li van garantir una "manutenció" i un pis: "Ara estic pendent d’una segona trucada on em van assegurar que em donarien més detalls. Encara no sé quan marxo".

Fonts del Departament de Salut han confirmat a Públic l’existència d’ofertes de fóra de Catalunya a estudiants de medicina catalans per afrontar el coronavirus. Segons aquestes fonts ja fa alguns dies que han rebut informacions extraoficials que s’estava contactant des de Madrid amb alguns dels 900 futurs metges catalans que estan en la recta final de la seva preparació acadèmica i que tot i no poder exercir oficialment per no disposar encara del MIR s’incorporaran extraordinàriament a la lluita contra el Covid-19. Salut considera imprescindibles tots i cadascún d'aquests reforços provinents de les universitats catalanes per evitar el col·lapse del sistema sanitari absolutament saturat per l’afectació del coronavirus a Catalunya. Algunes fonts qualifiquen de veritable "OPA" des de Madrid als reforços mèdics catalans i des del Departament de Salut es qualifica de "veritable irresponsabilitat tenint en compte la situació que es viu a Catalunya per l’extensió del coronavirus que ens situa com un dels principals focus de l’Estat" .

La conselleria no ha rebut cap comunicació oficial al respecte però té constància que les ofertes que s’estan fent són per reforçar Madrid. Tot i no poder aclarir qui està fent aquestes trucades, des de Salut també s’apunta al Ministeri de Sanitat, ja que segons expliquen fonts del Departament només des del Govern espanyol tenen les dades dels estudiants catalans o d’altres comunitats. La conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid no disposaria d’aquesta informació, almenys de forma oficial.

Aquest mateix dijous alts càrrecs del Departament de Salut s’han posat en contacte amb els seus homòlegs del Ministeri de Sanitat que dirigeix el ministre català Salvador Illa per inquirir sobre la qüestió i manifestar el profund malestar que ha generat a la conselleria una maniobra que podria minvar la sanitat catalana de reforços propis en una situació de màxima emergència, quan el sistema sanitari se situa a dies sinó hores d’un possible col·lapse. Els alts càrrecs que han parlat amb el Ministeri de Sanitat asseguren que no se’ls ha volgut confirmar però tampoc se’ls ha desmentit l’operació de captació de reforços mèdics per acumular-los a Madrid en la lluita contra el Covid-19. Una maniobra que segons aquestes mateixes fonts no només s’estaria fent a Catalunya sinó també en altres territoris de l’Estat espanyol. El Ministeri de Sanitat s’hauria limitat a assegurar que aquests estudiants estan a total disposició per ser utilitzats pel Departament de Salut a Catalunya però que si voluntàriament volen anar a algun altre lloc, no se’ls pot impedir.

Des de Salut consideren igualment aquest afer un "despropòsit irresponsable", ja que suposa convertir la lluita contra el Covid-19 en una jungla per la captació de recursos i reforços mèdics. Aquestes mateixes fonts denuncien que la marxa d’alguns d’aquests reforços pot ser voluntària però és provocada per una oferta laboral que inclou fins i tot l'habitatge a Madrid. Des del Departament no saben quantificar quants estudiants podrien marxar però asseguren que perdre un sol dels 900 disponibles és quelcom que el sistema sanitari català no es pot permetre.

De moment han respost positivament a la carta enviada per Salut per demanar la incorporació més de 400 estudiants. Segons les fonts consultades per Públic no se’ls ha fet encara cap oferta laboral i econòmica concreta. "Primer volíem esperar a veure quina era la resposta i els efectius amb què s’hi pot comptar" diuen des de Salut, però no sembla massa ètic entrar en una competició econòmica per captar recursos mèdics dins l’Estat per beneficiar un territori, en una de les emergències mèdiques més greus de la història.



Els estudiants, atents a ser mobilitzats

La crida d'estudiants i graduats ha agafat per sorpresa a aquests joves que tot just estan acabant la seva formació. És el cas de l'Anna Marginedas, de 24 anys, que va cursar el MIR el passat 25 de gener i que amb la nota provisional hagués tingut accés a una plaça pel curs següent. "Sabia que els metges i metgesses de diferents hospitals estaven demanant que ens cridessin perquè anaven molt justos", explica. Diu estar animada i amb ganes de poder donar suport al sistema sanitari: "Els que acabem de fer l'examen del MIR estem aturats. Em sento afalagada de poder ajudar".

Ella és una de les estudiants que Salut ha contactat els darrers dies i afirma que, de moment, tot apunta al fet que desenvoluparan tasques "assistencials": "Al final, no hi ha cap diferència entre un estudiant d'últim grau de medicina i jo". A l'Anna, però, no li queda clar quin tipus de relació laboral tindrà: "Ens van enviar un mail on ens agraïen haver-nos ofert com a voluntàries, però també ens han dit que ens col·legiem, pel que en principi ja podem exercir formalment".

També es troba en aquesta situació la Martina Carreño, de 25 anys, graduada en infermeria: "L'anunci m'ha agafat a l'atur mentre estudiava la carrera de magisteri. Jo he treballat d'infermera durant quatre mesos a una residència d'avis, però ho vaig deixar per fer-me docent", explica. Ara, però, ha enviat currículums a tots els centres hospitalaris que ha pogut per oferir-se a treballar i ajudar a combatre la crisi del coronavirus: "Em va ser una mica difícil assabentar-me d'on necessitaven gent. Finalment vaig caure al Twitter del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Catalunya, on hi havia les crides. Jo no crec que les infermeres a l'atur de 40 o 50 anys puguin accedir-hi fàcilment". De moment, Carreño espera que la demanin a algun centre i ha renunciat a reforçar l'hospital de Viladecans: "No em semblava molt responsable desplaçar-me fins allà".

Encara més a contrapeu els ha agafat aquesta lleva de metges als estudiants d'últim any de Medicina, alguns dels quals ja han estat contractats per reforçar el servei del 061 gestionat per l'empresa Ferrovial. És el cas de l'Aina Capdevila, que estudia a la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'Hospital Sant Pau: "Des del 6 de març que ens van anul·lar les pràctiques als CAPs i a l'hospital. Ara espero que ens assignin tasques diferents de les persones que han superat el MIR". Se sent confiada a l'hora d'exposar-se a la malaltia, però li preocupa més saber quin paper li tocarà assumir, sobretot pel poc contacte amb pacients que ha tingut durant els seus estudis: "No em preocupa a nivell individual, sé que ens acabarem contagiant. Ja farem torns. Em preocupa més assumir responsabilitats que no em pertocarien pel meu nivell".