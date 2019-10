El jutge que investiga les càrregues de l'1 d'octubre a Barcelona ha ordenat que s'identifiquin els caps de la Brigada Provincial d'Informació i de la Policia Judicial que hi van intervenir. Els agents d’aquestes unitats eren els encarregats de requisar les urnes durant el referèndum. D’aquesta manera, la investigació fa un salt endavant, ja que fins ara s’havia centrat en els agents antiavalots que van intervenir sobre el terreny i els seus comandaments. L'objectiu final és el mateix que fa dos anys, és a dir esbrinar qui va donar l'ordre de carregar aquell 1 d'octubre, amb quin objectiu i per què l'operació fa frenar al migdia.



La decisió el jutge arriba arran d’una petició de l’Ajuntament de Barcelona, que exerceix l’acusació popular en el cas. Segons ha explicat el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, els indicis surten d'un informe que va aportar la mateixa Policia Nacional sobre la intervenció a l'Escola FEDAC Horta, on el cos va provar d'incriminar manifestants al·legant que un agent hi va sortir ferit, segons el text. A l'informe, però, es reconeix que eren els agents de la Brigada d'Informació qui decidien si havien "d'abandonar l'operatiu". "Es tracta d'un indici fonamentat que els comandaments d'aquesta unitat prenien decisions executives sobre el terreny", explica Serra.

A més, el mateix informe també explica que els policies seguien una "ordre d'execució operativa", és a dir, ordres de superiors, un fet que ha estat negat pel coronel de la Guàrdia Civil al capdavant de l'operatiu, Diego Pérez de los Cobos. Aquesta ordre tampoc ha estat lliurada als tribunals, pel que el jutge l'ha demanat.



El jutjat també ha tornat a sol·licitar a l'Estat que entregui el Pla d'Actuació que es va traçar per donar compliment a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emès el 27 de setembre de 2017, amb la qual es va prohibir l'ús de locals públics per celebrar el referèndum de l'1 d'octubre. Serra assegura que, "malgrat que fins ara s'han negat a aportar-lo, diferents comandaments policials s'hi han referit en les seves declaracions al Suprem".



Tal com assenyala el regidor, un dels testimonis que es va referir a aquest Pla d'Actuació és, precisament, el cap de la Brigada Provincial d'Informació i qui n'és, a més, el coautor del pla. El jutjat que investiga les càrregues a Barcelona ha incorporat a la causa la seva declaració al Suprem.