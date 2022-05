Osur reconeix Agbar pel seu "compromís amb les persones en situació de vulnerabilitat"

L'Observatori de Serveis Urbans (Osur) ha reconegut la trajectòria d'Agbar en general i d'Aigües de Barcelona en particular, pel seu "compromís amb les persones en situació de vulnerabilitat". Així es reflecteix al treball d'Osur i Càritas: 'Estudi d'indicadors sobre el tractament per part dels operadors en el subministrament d'aigua a les llars en situació de vulnerabilitat', presentat aquest dimarts, segons informa Agbar en un comunicat.

L'exministre de Justícia i president d'Osur, Francisco Caamaño, ha explicat que des d'aquesta darrera edició l'estudi anual sobre satisfacció ciutadana amb els serveis públics municipals incorpora la garantia i la universalitat de la prestació dels serveis a vulnerables.

L'estudi destaca Agbar com la companyia "amb més cobertura social d'usuaris en situació de vulnerabilitat", cobrint fins al 3,67% de la ciutadania, mentre que la mitjana de la resta d'operadors arriba al 0,8%.



Àngel Simón, president d'Agbar, ha agraït el reconeixement destacant: "A Agbar situem des de sempre les persones al centre de la nostra activitat, i en especial, les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, i considerem fonamental i positiu constatar que les eines que hem creat per donar-los cobertura funcionen".

El conseller delegat d´Aigües de Barcelona, ​​Felipe Campos, ha afirmat que l'estratègia d'acció social de la companyia passa per "garantir l´accessibilitat universal, reduir les situacions de vulnerabilitat, generar oportunitats educatives i fomentar l'ocupabilitat" d´aquestes persones.

"Cap tall per impagament" en dos anys

L'estudi realitzat a 34 ciutats espanyoles --incloent-hi les 30 més poblades-- conclou que en els últims dos anys "no s'ha produït cap tall per impagament" i constata un augment heterogeni de peticions de bonificació total o parcial dels rebuts de l'aigua durant la pandèmia.



Osur ha informat de la incorporació als estudis de la qualitat laboral i l'equitat de gènere en empreses, i que avança en aquests àmbits en col·laboració amb la UGT i uns indicadors de qualitat laboral dirigits per l'exministre de Treball Valeriano Gómez.



A l'acte de presentació hi ha participat la secretària general de Càritas, Natàlia Peiró; el coordinador nacional de la Creu Roja, Antoni Bruel, i el secretari general d'UGT, José María Álvarez.