La PAH torna a les mobilitzacions i inicia una campanya per exigir el compliment de la llei catalana antidesnonaments

Les diferents Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Catalunya han posat en marxa aquest dimecres la campanya Així estan les coses per exigir el compliment de la llei catalana contra els desnonaments i reclamar l'aprovació definitiva d'una llei estatal per l'habitatge que garanteixi aquest dret i que acabi amb l'especulació immobiliària de grans tenidors i fons voltor. A través d'un comunicat, l'organització alerta de "l'emergència habitacional" a causa de la manca de voluntat política per revertir la situació.

En el marc de la campanya, les plataformes han convocat diferents mobilitzacions arreu del territori. La primera és a la seu central de la immobiliària Servihabitat, a Cornellà de Llobregat. L'entitat reclama que es deixi d'especular amb l'habitatge i que es compleixi la llei catalana que obliga els grans tenidors a oferir lloguer social a les famílies vulnerables, una normativa recorreguda parcialment pel Govern espanyol.



En aquest sentit, la PAH denuncia que els grans tenidors imposen "preus desorbitats" en els lloguers. "L'empobriment de les famílies és cada cop més gran i el cost de la vida més alt, la situació és insostenible", recorda.

També critiquen les maniobres dels bancs i els fons d'inversió per quedar-se amb nombrosos pisos i revendre'ls o llogar-los a preus molt més alts. És per això que reclama al PSOE que "desbloquegi" la llei estatal per l'habitatge, que havia d'obrir la porta a regular els lloguers i a aplicar mesures antidesnonaments estables. És un dels punts de desacord més conflictius del Govern de coalició.

Lamenta la falta d'aplicació de sancions

La PAH posa d'exemple a seguir la llei catalana contra els desnonaments -aprovada fa un any pel Parlament-, tot i que critica que la normativa no sempre es compleix. De fet, diu que els bancs es desentenen de les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió Immobiliària (socimis) de les quals són accionistes i que tenen nombrosos pisos de lloguer, que venen amb els inquilins dins i a qui els deneguen la renovació del contracte.

La plataforma acusa la Generalitat de no aplicar les sancions milionàries que preveu la llei i de no mobilitzar els milers de pisos buits per incrementar el parc públic d'habitatge o reduir les llistes d'espera de les meses d'emergència. De fet, l'entitat assegura que els grans tenidors i la Sareb tenen prop de 35.000 pisos buits a Catalunya.

La PAH denuncia que en el darrer any, segons dades del Poder Judicial, a Espanya s'han produït 38.266 desnonaments (177 al dia), 27.533 desnonaments derivats del lloguer, 8.509 derivats d'hipoteca i 24,935 noves execucions hipotecàries registrades.