El Parlament activa el compte enrere per a la repetició electoral: Illa es compromet a negociar un pacte amb ERC i els Comuns

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha activat aquest dimecres el compte enrere per a la repetició electoral després de signar una resolució que constata que no hi ha cap candidat que compti amb una majoria suficient per ser investit president de la Generalitat.



En el ple celebrat aquest dimecres al Parlament, Salvador Illa ha reiterat la seva voluntat de negociar "de bona fe" per aconseguir un pacte "progressista" amb ERC i els Comuns. Per la seva banda, Junts ha assegurat que veu "factible" la investidura de Puigdemont i ERC ha carregat amb la responsabilitat d'evitar unes noves eleccions als postconvergents i al PSC.

Un cop esgotat el període de 10 dies hàbils que marca la llei després de la constitució de la Mesa del Parlament per celebrar el primer debat d'investidura, Rull ha activat el compte enrere de dos mesos exactes per a una possible ―i no desitjada― repetició electoral. Ho ha fet amb la celebració d'un acte equivalent a la investidura, després de constatar la setmana passada que no hi havia cap candidat amb suports suficients per aconseguir-la.

El vencedor de les eleccions del 12 de maig, Salvador Illa, ha assegurat que treballarà "activament" i "sense presses i sense pauses" per forjar un "pacte progressista i sòlid" amb els Comuns i ERC en un moment en què "la dreta radical i l'extrema dreta guanyen posicions".

Així mateix, ha volgut deixar clar que no prendria una actitud d'expectació, sinó que "s'esforçaria de bona fe" per dialogar, treballar, servir i "complir amb les seves obligacions". El candidat socialista no ha volgut respondre els retrets dels altres partits i s'ha limitat a argumentar la seva voluntat de cisellar "l'única opció aritmètica i políticament possible".

ERC avisa que no donin els seus vots "per descomptats"

El líder parlamentari de Junts, Albert Batet, ha apuntat que la pressió al seu partit "no funciona ni aquí ni a Madrid". Segons ell, l'aritmètica resultant del 12 de maig "fa possible una majoria independentista per liderar" tot i que alguns intentin deslegitimar-la.

Batet ha llançat un avís al PSC: "Vagin amb compte amb deslegitimar aquests resultats perquè Collboni no va guanyar i és alcalde de Barcelona amb els vots del PP i dels Comuns. Pedro Sánchez és president amb els vots de Junts per Catalunya. Què passa, que quan es tracta del PSC s'hi val tot?".

En aquest sentit, Batet assegura que el Govern ha de ser "d'estricta obediència catalana" i que defensi "els interessos de Catalunya de manera desacomplexada". Evitar la repetició electoral, ha defensat, és una "responsabilitat compartida". El procés no serà "senzill", però a través de la negociació, amb "serietat, humilitat i discreció", Junts vol tancar un acord com el de Brussel·les.

D'altra banda, ERC s'ha tret de sobre el pes d'evitar una repetició electoral i ha subratllat contundentment que la responsabilitat recau sobre els postconvergents i els socialistes. El president del grup parlamentari dels republicans, Josep Maria Jové, ha lamentat la seva "incapacitat i irresponsabilitat" i ha afirmat que els ha faltat "valentia" per presentar un programa de govern.



A més, Jové ha assegurat amb fermesa que cap de les dues formacions ha de donar "per descomptats" els vots d'ERC, tot i compartir l'esperit independentista amb Junts i la tendència ideològica d'esquerres amb el PSC. En aquesta línia, per convèncer la militància d'ERC, ha demanat el dret a l'autodeterminació, el finançament singular i més polítiques per defensar i promoure el català.

En última instància, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha apuntat que "només hi ha dues opcions", o l'acord entre ERC, PSC i Comuns o la repetició electoral. També ha instat a Illa a "esforçar-se" per formar un Govern "valent i que funcioni", mentre que la CUP ha negat amb rotunditat la seva intenció de donar suport "al retorn de la sociovergència".