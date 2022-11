El Parlament investigarà Dalmases per l'esbroncada a la sotsdirectora del 'FAQS' 

Nou capítol en el cas Dalmases. La Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED) ha acordat investigar a Francesc de Dalmases per aclarir si el diputat de Junts va infringir el codi de conducta dels parlamentaris quan va esbroncar la sotsdirectora del FAQS després d'una entrevista a la presidenta del partit, Laura Borràs. La decisió de la comissió, presidida pel seu company de partit Jaume Alonso-Cuevillas, es produeix el mateix dia El Periódico publica el testimoni de cinc dones que denuncien "abús laboral i de poder i maltractament psicològic" per part del ja exvicepresident de Junts.



Dalmases va dimitir com a vicepresident del partit després de l'informe de Magda Oranich que acreditava que havia tingut un comportament "incorrecte" amb una treballadora de TV3. Ara, el cas continua el seu recorregut al Parlament, on la Comissió de l'Estatut del Diputat s'ha reunit aquest dijous a porta tancada i ha decidit iniciar un procediment reservat per determinar si el diputat va vulnerar o no el codi de conducta.

Amb la investigació en marxa, la comissió es disposa a recopilar la informació relativa al cas. A banda d'oferir a Dalmases la possibilitat d'explicar-se davant de l'òrgan, també s'ha demanat al Parlament que faci arribar a la comissió l'informe que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va elaborar sobre l'esbroncada, així com el diari de sessions de la reunió de la comissió de control a la CCMA on el diputat de Junts va comparèixer per pronunciar-se sobre la qüestió.

Dalmases, de baixa mèdica

Un cop iniciada la fase d'investigació s'obrirà un procediment d'audiència a Dalmases, que podrà comparèixer presencialment a la comissió o remetre'ls un escrit. Segons fonts de Junts, Dalmases està de baixa mèdica i s'espera que s'allargui durant un mes.

Amb tota la informació recopilada, la comissió, formada per un diputat de cada grup parlamentari, ha de redactar un informe, una recomanació o una proposta sobre el cas, l'ha d'aprovar i l'ha d'elevar a la Mesa del Parlament. Segons fonts de la CED, el responsable de redactar l'esborrany és el president de la mesa de la comissió, Jaume Alonso Cuevillas, qui en declaracions als mitjans ha assegurat que el codi de conducta del Parlament és un "nyap" i "no és prou clar".

La comissió, però, no és l'encarregada de dictaminar la sanció al diputat, sinó que aquesta competència és de la Mesa després de valorar l'informe facilitat per la comissió. Les sancions poden ser una amonestació pública en els casos més lleus o bé una multa econòmica, que pot anar dels 600 als 12.000 euros. Si la Mesa considera que la infracció és molt greu pot proposar al ple que acordi la suspensió temporal del diputat.

"Abús de poder"

El dia que la comissió de l'Estatut dels Diputats ha decidit iniciar una investigació pel cas Dalmases, El Periódico ha publicat el testimoni de cinc dones que afirmen haver patit "abús laboral", "abús de poder" i "maltractament psicològic" per part del diputat. El diari recull el seu testimoni de forma anònima. Entre ells hi ha el cas d'una extreballadora del Departament de Cultura quan Laura Borràs n'era la consellera. Denuncia que va patir mobbing, humiliacions i intimidació per part de Dalmases, i que va acabar acomiadada.

Dues dones, que van mantenir una relació sentimental amb Dalmases, denuncien que les va tractar "com un drap brut" i que va exercir "abús de poder i maltractament psicològic". Dues afectades més expliquen que el diputat les contactava amb freqüència per quedar amb elles, mitjançant les xarxes socials, i que no hi van accedir.