El Parlament reclama la suspensió de sou i feina dels sis Mossos protagonistes de l'agressió racista del Bages

El ple de Parlament ha aprovat aquest divendres una proposta de resolució de la CUP que demana a la Generalitat suspendre de sou i feina els sis agents dels Mossos d'Esquadra implicats en l'agressió racista en una detenció a un jove el 2019 a Sant Feliu Sassera (Bages). La resolució s'ha aprovat amb els vots d'ERC i els comuns -a més dels de la CUP-, mentre que JxCat, el PSC i el PP s'han abstingut i Cs s'hi ha oposat.



No deixa de ser significatiu el vot diferent entre els dos socis de Govern, ja que ERC s'ha posicionat al costat de les formacions d'esquerres, mentre que JxCat, que controla el Departament d'Interior, s'ha abstingut. Quan va esclatar el cas, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va manifestar que exigiria l'expulsió "immediata" del cos dels agents implicats un cop en tingués els "noms i cognoms", un desconeixement que xoca amb la decisió del mateix departament de canviar-los de destí, com a mesura cautelar a l'espera de la resolució judicial del tema.

El noi, que va denunciar l'actuació dels sis agents antidisturbis de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) l'any 2019, va rebre cops de puny i puntades de peu mentre els policies li proferien insults racistes com "eres un mono", "negro de mierda" i afirmaven que eren racistes. A l'àudio, difós per la Directa, també se sent com un dels policies reconeix haver-lo disparat amb arma de foc: "He fallado, ¿eh? Si no, te reventaba las costillas con la bala".



El jutjat d'instrucció número 5 de Manresa investiga el cas, arran de la denúncia del jove. Segons van confirmar fonts judicials, les diligències es van obrir el passat febrer de 2019 per un delicte de lesions i un delicte contra la integritat moral.

El ple també ha aprovat una altra proposta de la CUP que demana crear una comissió d'investigació al Parlament "per analitzar els mecanismes interns de control, avaluació i correcció, així com la possibilitat d'implementar mecanismes independents de control i fiscalització de les actuacions policials ", que els anticapitalistes van presentar després de l'auditoria dels Mossos sobre la seva actuació en les protestes després de la sentència de l'1-O.En aquest cas, JxCat sí que hi ha votat a favor, al costat d'ERC, els comuns i la CUP, sumant un total de 76 suports, mentre que n'hi ha hagut 57 en contra de Cs, PSC i el PP.