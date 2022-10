El Parlament tomba la primera llei que el Govern en solitari d'ERC porta al ple

El Parlament ha rebutjat aquest dimecres el projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028, la primera iniciativa que el Govern en solitari d'ERC ha portat al ple després de la sortida de Junts de l'Executiu català. El projecte de llei ha rebut el vot en contra de PSC, En Comú, Cs, Vox i PP, l'abstenció de Junts i la CUP i només el vot a favor d'ERC.

El dictamen de la comissió d'Economia i Hisenda del Parlament per aquesta llei, el mateix que s'ha votat al ple, va ser aprovat la setmana passada per tots els grups excepte Vox i cap d'ells ha plantejat esmenes al projecte de llei, que al seu dia va presentar l'exconseller d'Economia i Hisenda Jaume Giró. És el setè pla d'estadística que tramita el Parlament i que tindria per primera vegada una vigència de sis anys -fins ara s'aprovaven per quatre anys-, amb la finalitat de potenciar el paper i la qualitat estadística oficial.

El projecte pretenia convertir l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un node d'informació i investigació científica, atribuïa a l'organisme el disseny d'estàndards en les operacions d'estadística oficial de Catalunya i permetia als òrgans estadístics accedir a arxius administratius i tributaris.

El socialista Jordi Riba ha assegurat que entitats i agents socials han traslladat als socialistes dubtes sobre aquest pla perquè han detectat "mancances de les dades estadístiques, especialment pel que fa a la dimensió social", i ha demanat que es cobreixin i millorin aquests aspectes. Joan Canadell (Junts) ha assegurat que tècnicament el seu grup recolza la llei, però que no hi han votat a favor perquè creuen que el Govern d'ERC en solitari no l'aplicarà des d'una visió d'Estat perquè, segons ell, no prioritza la independència: "El president ha incomplert el seu acord d'investidura i ens ha enganyat, també a nosaltres com a diputats".

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha qualificat aquest projecte de llei de poc ambiciós i per això el seu grup s'ha abstingut, i ha negat que sigui una llei tècnica, perquè "no hi ha cap llei que sigui tècnica, hi ha intencionalitats polítiques darrere".

Reguant (CUP): "No hi ha cap llei que sigui tècnica, hi ha intencionalitats polítiques darrere"

Joan García (Cs) ha afirmat que la llei té mancances, perquè considera que faltaran dades de l'àmbit social i l'empresarial i econòmic. El diputat d'En Comú Podem Joan Carles Gallego ha sostingut que ningú no qüestiona que cal actualitzar el pla estadístic de Catalunya, però ha advertit que la situació política amb el Govern en solitari influeix en el debat i en el seu vot: "33 no és 80", ha avisat, amb referència als diputats d'ERC i l'al·lusió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, als consensos del 80%.

Finalment, el republicà Lluís Salvadó ha assegurat que la votació d'aquesta llei "frega el surrealisme", en referència clara a Junts, i ha destacat que aquest projecte compta amb un text impecable, al seu parer, ja que no ha rebut cap esmena dels grups parlamentaris.